*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*9^ GIORNATA DI ECCELLENZA*

* CON VITTORIA NEL DERBY LE FIAMME CHIUDONO IL 2017 AL 4°

POSTO*

*Guidi: «Sapevamo che i derby sono partite a sé stanti: all’inizio abbiamo

espresso, pur non segnando, un buon volume di gioco, poi la Lazio ci ha

messi un po’ in difficoltà, ma quando si è trattato di venire fuori abbiamo

quasi sempre controllato il gioco».*

*Il commento*

*Roma* – Obiettivo centrato per il XV della Polizia di Stato che, con la

vittoria per 8-24 di oggi nel “Derby della Capitale” contro la Lazio,

chiude il girone di andata del Campionato di Eccellenza al quarto posto, in

piena zona playoff.

27 punti all’attivo, una differenza tra punti fatti e subiti in positivo,

sei vittorie su nove incontri disputati, di cui quattro consecutive, è il

bilancio dei Cremisi al giro di boa del Campionato; senza contare la terza

vittoria, in altrettanti incontri, ottenuta oggi sul campo dell’Acqua

Acetosa contro i cugini d’oltretevere, che fa pendere nettamente verso le

Fiamme la supremazia cittadina.

Quella di oggi contro la Lazio, battuta anche sabato scorso nel Trofeo

Eccellenza, è stata come sempre una partita molto combattuta,

caratteristica ormai consolidata per tutti gli incontri con i

biancocelesti, dove di certo l’agonismo ha quasi sempre la meglio sul bel

gioco.

Ma rispetto a sette giorni fa, quando la squadra di Montella costrinse i

Cremisi nella propria metà campo per i primi venti minuti della partita, le

Fiamme non si sono fatte sorprendere e, salvo lo sblocco dello score con un

calcio piazzato dei padroni di casa, il XV della Polizia di Stato è sempre

stato avanti nel punteggio, grazie anche al piede di Luca Roden, oggi “man

of the match” e ormai una certezza dalla piazzola, anche da grandi distanze.

È stata, dunque, non solo una partita particolarmente combattuta, ma anche

un match che i ragazzi di Gianluca Guidi volevano fortemente portare a

casa, per dedicare la vittoria a Pietro Valcastelli, colpito da un malore

la scorsa settimana e oggi in tribuna a guardare i suoi compagni, al quale

i giocatori delle Fiamme hanno fatto sentire la propria vicinanza

indossando, durante il riscaldamento e l’ingresso in campo, una maglia con

la scritta “Ghisa”, soprannome dell’ala cremisi.

*«Innanzitutto, da parte mia e dello staff, voglio dare un grande abbraccio

al nostro Pietro Valcastelli *– ha detto coach Guidi al termine del Derby

della Capitale –* Sapevamo che i derby sono partite a sé stanti:

all’inizio abbiamo espresso, pur non segnando, un buon volume di gioco, poi

la Lazio ci ha messi un po’ in difficoltà, ma quando si è trattato di

venire fuori abbiamo quasi sempre controllato il gioco. Mi dispiace un po’

per non aver conquistato il punto bonus, però dopo la partita che abbiamo

perso in casa con il Petrarca, ci eravamo posti degli obiettivi da

raggiungere e finora lo abbiamo fatto. Ora dobbiamo recuperare un po’ di

infortunati e il periodo della pausa natalizia ci sarà d’aiuto. Voglio

spendere due parole per elogiare il mio staff e principalmente i miei due

collaboratori più stretti nonché allenatori di grande qualità sia tecnica

che morale, Sandro Castagna e Umberto De Nisi, perché con loro siamo

riusciti a preparare in modo ottimale questa partita che, essendo un derby,

esce completamente da tutti gli schemi consueti».*

Prossimo impegno per le Fiamme, sabato 6 gennaio 2018 a Mogliano.

*La cronaca*

È la Lazio a passare subito in vantaggio al 4’ con il piede dell’ex Luca

Calandro, ma dopo solo tre minuti Luca Roden azzera le distanze sempre

dalla piazzola e porta avanti le Fiamme con altri due calci, al 12’ e al

39’, chiudendo il primo tempo sul 3-9. Pochi secondi dopo l’inizio della

ripresa arriva la reazione della Lazio, con la meta di Freytes, che con una

ripartenza dai cinque metri sfonda la difesa cremisi portando i

biancocelesti sull’8 a 9. Nei minuti centrali del secondo tempo le Fiamme

creano molte azioni ma concretizzano poco, finchè al 74’ sono proprio i

Cremisi a rompere l’equilibrio con una meta che porta la firma di Giovanni

Licata, su una ripartenza da mischia. Il XV della Polizia di Stato spinge

ancora sull’acceleratore e trova la meta che chiude definitivamente il

match a quattro minuti dal termine, ancora una volta con una ripartenza,

questa volta con il mediano di mischia Guido Calabrese: meta che fissa il

punteggio sul 8-24, che porta in dote quattro punti alle Fiamme Oro Rugby.

*Il tabellino*

*Roma, CPO “Giulio Onesti” Acqua Acetosa- Sabato 23 dicembre 2017*

*Eccellenza- IX giornata*

*S.S.Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby 8-24 *(3-9)

*Marcatori**:* p.t. 4’ cp Calandro (3-0), 7’ cp Roden ( 3-3), 12’ cp Roden

(3-6), 39’ cp Roden (3-9), 42’ m. Freytes (8-9), 54’ cp Roden (8-12), 74’ m

Licata tr Roden (8-19), 79’ m Calabrese (8-24)

*S.S Lazio Rugby 1927: *Antl; Giancarlini (55’ Bonavolontà F.), Guardiano,

Ceballos; Di Giulio; Calandro (51’ Lombardo), Bonavolontà D (78’

Giangrande).; Freytes; Ercolani, Pagotto (71’ Corcos); Pierini, Riedi (71’

Romagnoli); Forgini (71’ Gloriani), Cugini, Di Roberto (67’Amendola).

*All*. Montella

*Fiamme Oro Rugby**:* Edwadson; Ngualafe (29’-39’ Iacob), Seno (64’

Massaro), Quartaroli; Bacchetti; Roden, Parisotto (52’ Calabrese); Amenta

(cap) (47’ Licata); Cristiano, Bianchi; Caffini, Fragnito (64’ Cornelli);

Di Stefano (55’ Iacob), Moriconi (64’ Kudin), Iovenitti.

*all*. Guidi

*arb.* Boraso (Rovigo)

*g.d.l**.* Chirnoaga (Roma), Sgardiolo (Rovigo)

*Cartellini*: Al 28’ giallo a Di Stefano (Fiamme Oro Rugby)

*Calciatori*: Calandro (S.S. Lazio Rugby 1927) 1/2, Roden (Fiamme Oro

Rugby) 5/6

*Note: *Giornata soleggiata, spettatori presenti 900 circa,

*Man of the Match*: Luca Roden (Fiamme Oro Rugby)

*Punti conquistati in classifica*: S.S. Lazio Rugby 1927 0 , Fiamme Oro

Rugby 4

*23 dicembre 2017 *

