*LE FIAMME ESPUGNANO IL “QUAGGIA” E BATTONO MOGLIANO 23-12*

*Umberto Casellato: «** Avevamo di fronte una squadra ferita nell’orgoglio

che voleva fare bene, quindi per noi portare a casa questi punti vale

doppio. **Ora siamo un po’ più tranquilli, ma continueremo a lavorare **a

testa bassa senza pensare a chi sta davanti a noi e alla fine tireremo le

somme**».*

*Mogliano Veneto (TV)* – Prima vittoria esterna, in questo campionato, per

le Fiamme Oro Rugby che colgono un successo importantissimo sul campo del

Mogliano per 12 a 23.

Il XV di Umberto Casellato sfrutta dunque al meglio il turno di campionato

che ha fatto registrare le sconfitte di Viadana e San Donà e ritorna ad

inseguire il quarto posto, ultimo utile per accedere ai play off.

La partita non è apparsa mai in discussione con le Fiamme sempre avanti e

mai veramente in affanno. Le danze si aprono dopo otto minuti: touche nei

22 offensivi, drive impostato magistralmente e palla che viene portata

oltre la linea di meta dal tallonatore Alain Moriconi. Il successivo calcio

di conversione di Maicol Azzolini fissa il primo parziale sullo 0 a 7. La

reazione dei padroni di casa è lodevole ma sterile e i cremisi dopo aver

contenuto la sfuriata trovano lo 0 a 10 dalla piazzola sempre grazie a

Maicol Azzolini. L’avvio di gara non demoralizza il Mogliano che con

pazienza e determinazione risale il campo, con un gioco al piede semplice

ma efficace, e mette in seria difficoltà il XV della Polizia di Stato in

almeno due occasioni, senza però riuscire a concretizzare la mole di gioco,

soprattutto per effetto di una difesa arcigna e precisa delle Fiamme. Il

forcing viene comunque premiato alla mezz’ora con la meta realizzata da

Baldino e trasformata da Almela per il 7-10. La marcatura è ossigeno per la

compagine veneta che sembra ritrovarsi sul finire di tempo. Ma a far

muovere lo score sono invece le Fiamme che allungano sul 7-13 ancora con un

piazzato realizzato dal solito Azzolini (risultato alla fine Man of the

match). Punteggio con cui si va all’intervallo. Nella ripresa la partita

non cambia cliché: i Cremisi riprendono a macinare gioco e farsi pericolosi

nella metà campo avversaria. Sull’ennesima incursione di Marcello De

Gaspari, fermato a pochi centimetri dalla metà, le Fiamme costruiscono la

seconda meta. Da punto d’incontro a ridosso della linea di meta, sul

settore di destra, Simone Marinaro apre l’ovale per Azzolini. L’apertura

cremisi finta il passaggio per il suo primo centro, ‘buca’ la linea

difensiva avversaria e tocca praticamente in mezzo ai pali. La

trasformazione consente ai ragazzi di coach Casellato di portarsi sul 7-20,

a +13 dai padroni di casa. Come nella prima frazione di gioco, i cremisi,

mettono fieno in cascina con il terzo piazzato di Azzolini per il 7 a 23.

Con la partita virtualmente in cassaforte, le Fiamme abbassano un po’ il

ritmo e subiscono il ritorno del Mogliano, che però frutta solo la meta al

63’ di Zanon per 12 a 23 finale.

Soddisfatto a fine gara l’allenatore Umberto Casellato: *«È stata una

partita difficile – ha spiegato il coach – loro non erano gli stessi di

Rovigo e Padova. Avevamo di fronte una squadra ferita nell’orgoglio che

voleva fare bene, quindi per noi portare a casa questi punti vale doppio.

Siamo contenti per i ragazzi – ha continuato Casellato – perché oggi hanno

dovuto giocare su un campo non proprio in perfette condizioni, molto

melmoso in superfice, sul quale si faceva fatica a stare in piedi».* Nessun

commento del tecnico in merito alle prospettive, nell’immediato futuro,

della squadra: *«Siamo un po’ più tranquilli per aver interrotto una serie

negativa. Ora c’è il Piacenza – ha concluso Casellato – altra squadra

all’ultima spiaggia dopo la sconfitta di oggi ad opera di Reggio.

Lavoreremo a testa bassa senza pensare a chi sta davanti a noi e alla fine

tireremo le somme». *

Prossimo appuntamento sabato prossimo, sempre in trasferta, sul campo del

fanalino di coda Piacenza.

Il tabellino

*Mogliano V.to, Stadio “Maurizio Quaggia”- Sabato 21 gennaio 2017*

*Eccellenza, IX Giornata*

MOGLIANO RUGBY v FIAMME ORO RUGBY 12 – 23 (7-13)

*Marcatori: pt.* 8’ m. Moriconi, tr. Azzolini (0-7); 17’ cp. Azzolini

(0-10); 28′ m. Baldino, tr. Almela (7-10); 40′ cp. Azzolini (7-13)

*st. *50′ m. Azzolini, tr. Azzolini (7-20); 57′ cp. Azzolini (7-23); 63′ m.

Zanon (12-23)

*Mogliano Rugby: *Almela; D’Anna, Benvenuti, Zanon, Gallimberti (51′

Visentin); Renata, Endrizzi; Ferrarini, Corazzi (Cap.), Manni; Baldino (42′

Orso), Bocchi; Trejo (65′ Ceccato), Ferraro (51′ Nicotera), Buonfiglio (51′

Vento)

*all.**:* Eigner/Rouyet

*Fiamme Oro Rugby: *Wilbore (79′ Pizzinato); De Gaspari, Seno, Quartaroli

(75′ Valcastelli), Bacchetti; Azzolini, Marinaro (79′ Calabrese); Amenta,

Cristiano (Cap.), Bergamin; Caffini, Fragnito; Di Stefano (69′ Tenga),

Moriconi (69′ Kudin), Cocivera (69′ Iovenitti)

*all.**: *Casellato

*Arb. *Passacantando (Pescara)

*AA1 *Rizzo (Cremona)*, AA2 *Favero (Treviso)

*Quarto Uomo: *Merendino (Udine)

*Cartellini: *—

*Calciatori: *Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 5/6; Almela (Mogliano Rugby) 1/3

*Note: *Giornata fredda ma soleggiata, campo in discrete condizioni, circa

600 spettatori.

*Punti conquistati in classifica: *Mogliano Rugby 0; Fiamme Oro Rugby 4

*Man of the match:* Azzolini (Fiamme Oro)

