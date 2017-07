CS-ultimi-ARRIVI-17-18.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*ALTRE TRE FIAMME IN ARRIVO PER LA STAGIONE 17/18*

*Roma* – Le Fiamme completano la rosa della prima squadra 2017-2018, con

altri arrivi.

Saranno, infatti, tre i nuovi giocatori che si andranno ad aggiungere alla

squadra allenata da coach Gianluca Guidi e che, il 17 luglio, inizierà la

preparazione per il prossimo campionato, con il raduno presso la caserma

“Stefano Gelsomini” di Ponte Galeria.

Ecco i tre nuovi acquisti:

– *Chauncy Edwardson*, utility back neozelandese, che conta

numerose presenze nella “Mitre Cup”, molto veloce negli spazi e con grandi

doti fisiche; classe 1991 (178cm X 85kg) proveniente dal club di Rotorua.

– *Luca Cameron Roden*, numero dieci ventitreenne, che fa del

gioco al piede il proprio punto di forza (185cm X 89kg), anche lui nato in

Nuova Zelanda e fino alla scorsa stagione in forza al Valsugana Rugby in

serie A.

– *Adriano Daniele*, tallonatore nato a Roma nel 1994 (185cm X

95kg), proveniente dal Rugby Lyons Piacenza.

*«Con questi ultimi tre tasselli – *ha dichiarato il DS cremisi, Claudio

Gaudiello* – andiamo a completare una rosa che ritengo molto competitiva e

si vanno ad innestare in un organico già ben rodato; ma sono anche frutto

della continua ricerca, da parte di questa Società di giocatori giovani e

promettenti, come Luca Roden, dallo scorso anno in Italia, e Adriano

Daniele, che ha vestito la maglia azzurra della Nazionale Emergenti nel

recente tour in Uruguay, e che a Roma potrà anche completare gli studi

universitari in psicologia. Per quanto riguarda Chauncy Edwarsdon, era un

atleta già entrato nella nostra sfera di interesse da qualche tempo e che,

grazie agli ottimi rapporti di scambio instaurati con i club neozelandesi e

della provincia di Waikato, dove attualmente militano due nostri atleti

(Stefano Iovenitti e Dennis Bergamin), arriverà finalmente da noi. Ma tutto

ciò non sarebbe stato possibile senza il prezioso apporto del nostro main

sponsor, “Franco Gomme”, che, come nelle scorse stagioni, finanzierà in

toto le spese per i giocatori stranieri».*

La stagione delle Fiamme inizierà, per l’appunto, il 17 luglio con il

raduno di Roma e poi proseguirà con il ritiro presso la Scuola Allievi

Agenti di Spoleto, dal 6 al 12 di agosto, giorno in cui ci sarà la prima

uscita stagionale del XV della Polizia di Stato, contro i neopromossi

Medicei, allenati dall’ex Pasquale Presutti. Il quadro delle amichevoli

precampionato sarà completato dai due match del 26 agosto e del 1°

settembre, rispettivamente contro la Rugby Rovigo e i campioni d’Italia del

Patarò Calvisano.

*7 giugno 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

