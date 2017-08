CS-MEDvFOR-1.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*BATTUTI I MEDICEI 28 A 35 NELLA PRIMA USCITA STAGIONALE*

*Guidi: «**Nonostante ci fosse un po’ di stanchezza dovuta alla settimana

molto intensa di Spoleto, siamo riusciti a proporre tanto gioco. Mi è

piaciuta la reazione della squadra che, con il gioco, è riuscita a

rientrare in partita e ho molto apprezzato, nonostante fosse un’amichevole,

la concentrazione messa in campo dai ragazzi. Sono soddisfatto: questo è il

risultato di una settimana di duro e intenso lavoro».*

*Firenze – *Le Fiamme portano a casa il primo risultato della stagione,

battendo in amichevole I Medicei dell’ex Pasquale Presutti, 28 a 35. Un

risultato arrivato al termine di una partita molto combattuta in cui i due

tecnici hanno ruotato l’intera rosa a disposizione, per testare lo stato

della preparazione delle rispettive squadre.

A far muovere il tabellone per primi ci pensano le Fiamme al settimo

minuto, grazie ad una meta da Giovanni Licata e trasformata dal

neozelandese Luca Roden. I padroni di casa reagiscono e in 20 minuti (dal

19’ al 39’) ribaltano gara e punteggio con quattro mete realizzate da Newton,

Rodwell, Montauriol e una meta di punizione accordata dall’arbitro

Liperini. Allo scadere dei primi 40 minuti di gioco, le Fiamme accorciano

le distanze con Simone Marinaro che schiaccia oltre la linea; Luca Roden

trasforma e manda le squadre al riposo sul 28-14.

Al ritorno in campo, il XV di Gianluca Guidi, si piazza nella metà campo

avversaria e pareggia in conti in otto minuti grazie a due mete di Andrea

Bacchetti, di cui la seconda di pregevole fattura. La marcatura del

sorpasso e della vittoria arriva al 61’ e porta la firma di Michele Sepe.

Non porta a nulla il forcing finale dei Medicei, che pur arrivando a pochi

centimetri dalla meta, non riescono a pareggiare le sorti dell’incontro.

Soddisfatto il tecnico cremisi Gianluca Guidi, che non ha risparmiato

parole d’elogio per i padroni di casa: *«Innanzitutto voglio fare i miei

complimenti ai Medicei: quella toscana è una squadra forte e allo stesso

tempo esperta, grazie all’inserimento di giocatori del calibro di Basson e

Mountariol, che sapranno certamente interpretare al meglio questo

campionato. Noi siamo partiti bene e, nonostante ci fosse un po’ di

stanchezza dovuta alla settimana molto intensa di Spoleto, siamo riusciti a

proporre tanto gioco e ci siamo trovati in difficoltà solo per un

intercetto e due situazioni che sono state gestite male. Mi è piaciuta

molto la reazione della squadra che, con il gioco, è riuscita a rientrare

in partita e a portarla a casa. Ho molto apprezzato l’applicazione e

nonostante fosse un’amichevole, la concentrazione messa in campo dai

ragazzi. Sono soddisfatto: questo è il risultato di una settimana di duro e

intenso lavoro».*

Unico neo della serata, l’infortunio al mediano di mischia Simone Marinaro:

per lui una sospetta distorsione al ginocchio che verrà valutata nei

prossimi giorni dallo staff medico cremisi, per valutarne anche i tempi di

rientro.

Dopo l’amichevole con i Medicei le Fiamme osserveranno una settimana di

stop, per poi riprendere con gli allenamenti il 21 agosto. Prossimo

impegno, sabato 26 agosto, ore 20 allo stadio “Mario Battaglini” di Rovigo

contro i vicecampioni d’Italia, per il secondo dei quattro test

precampionato previsti (1° settembre con il Patarò Calvisano e il 7 la

Lazio Rugby 1927).

*Il tabellino*

*Firenze, “Ruffino Stadium” – sabato 12 agosto 2017*

*Amichevole pre-Campionato*

Toscana Aeroporti I Medicei vs Fiamme Oro Rugby 28-35

*Marcatori: p.t. *7’ m. Licata tr Roden (7-0), 19’ m. Cosi tr Newton (7-7),

26’ m. Rodwell tr. Newton (7-14), 29’ m. tecnica Medicei (7-21), 38’ m.

Montauriol tr. Newton (28-7), 40’ m. Marinaro tr. Roden (28-14) ; *s.t.*

48’ m. Bacchetti tr Roden (28-21), 56’ m. Bacchetti tr Roden (28-28), 61’

m. Sepe tr Roden (28-35)

*Toscana Aeroporti I Medicei: *Rodwell, McCann, Cornelli (52’ Basson),

Cerioni, Savia, Newton, Fusco (41’ Taddei), Bottacci, Brancoli (77’

Chianucci), Cosi (41’ Cemicetti), Montauriol (41’ Riedo), Maran (69’

Savia), Battisti (41’-69’ Corbetta), Broglia (41’ Baruffardi), Zileri (20’

Schiavon, 57’ Cesareo)

*All.* Presutti

*Fiamme Oro Rugby:* Gasparini (48’ Buscema), Bacchetti, Gabbianelli (57’ Di

Massimo), Massaro (41’ Valcastelli), Sepe (62’ De Gaspari), Roden (62’

Parisotto), Marinaro (41’-68’ Martinelli, 76’ Martinelli), Licata (23’-41’,

50’ Zitelli), Cornelli, Amenta (C), Cazzola, Fragnito, Iacob (36’-58’ Di

Stefano, 58’ Ceglie), Moriconi (41’-69’ Daniele, Kudin), Cocivera (41’ Zago)

*All. *Guidi

*Arb.* Liperini (Livorno)

*AA1* Bottino (Roma), *AA2* Masetti (Arezzo)

*Calciatori:* Roden (Fiamme Oro Rugby) 5/5, Newton (I Medicei) 3/3,

*Note:* Giornata soleggiata con temperatura mite. Spettatori: circa 800

*12 agosto 2017*

