CS-CANNA-E-LICATA-IN-AZZURRO.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*DUE POLIZIOTTI IN AZZURRO: CONVOCATO ANCHE GIOVANNI LICATA*

Roma – Sale a due il numero dei poliziotti convocati con la Nazionale

italiana.

Per i raduni di preparazione (22 ottobre a Parma e 29 a Treviso) ai Crédit

Agricole Cariparma Test Match del prossimo novembre contro Fiji, Argentina

e Sudafrica, il CT azzurro, Conor O’Shea, ha convocato 34 giocatori. Tra

questi ci saranno anche due atleti delle Fiamme Oro Rugby, entrambi

attualmente in forza alla franchigia delle Zebre: il mediano di apertura

Carlo Canna, ormai presenza fissa in Nazionale, e il terza linea Giovanni

Licata che, nato il 18 febbraio del 1997, è il più giovane convocato,

nonché unico giocatore proveniente dal Campionato Italiano d’Eccellenza,

nonostante non abbia ancora debuttato in maglia cremisi poiché, dall’inizio

della stagione, permit player con il XV del Nordovest.

*«Vedere un altro dei nostri poliziotti vestire la maglia azzurra – *ha

dichiarato il Presidente delle Fiamme, Armando Forgione* – per me, che sono

prima di tutto un poliziotto, è motivo d’orgoglio ed è anche la

dimostrazione che il percorso intrapreso da questa Società si sta

confermando come quello giusto. La nostra funzione è di essere al servizio

del movimento rugbistico italiano e credo che la stiamo assolvendo in

pieno. Qualche anno fa, quando ancora eravamo in Serie B, mi chiesero

quando si sarebbe visto un nostro atleta in Nazionale. In pochi ci

credevano. Oggi posso rispondere: penso che nei prossimi anni ne vedremo

ancora di più».*

*10 ottobre 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

