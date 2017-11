CS-NAZIONALE-CANNA-LICATA.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*DUE POLIZIOTTI IN NAZIONALE: CONVOCATI CANNA E LICATA*

*Roma* – Sale a due la “quota cremisi” nella Nazionale italiana di rugby.

Il CT azzurro, Conor O’Shea, in vista dei Cariparma test match autunnali,

ha convocato 31 giocatori e, tra questi, anche due poliziotti: *Carlo Canna*

e *Giovanni Licata*.

Un’ulteriore conferma per il mediano di apertura Carlo Canna, già dal

qualche anno nel giro della Nazionale e in forza alle Zebre Rugby, mentre

arriva la prima convocazione in azzurro per Giovanni Licata, terza linea

agrigentina classe 1997, anche lui attualmente impiegato come permit player

in Pro14 nel XV del Nordovest.

I due atleti cremisi saranno impegnati con la Nazionale sabato 11 novembre

a Catania contro Fiji, sabato 18 a Firenze con l’Argentina e sabato 25

contro il Sudafrica a Padova.

*«Due giocatori con la Nazionale maggiore, quattro con la Under 20, uno

convocato con Barbarians e WorldXV, e quattro impegnati con la franchigia

delle Zebre Rugby* – ha dichiarato il DS cremisi, Claudio Gaudiello –

*Questi sono solamente i primi risultati di un lavoro che abbiamo messo in

atto, ormai da qualche anno, al servizio del movimento rugbistico italiano.

Chiaramente, questo non è un punto di arrivo, ma, anzi, la conferma che la

strada intrapresa nella valorizzazione dei giovani, con l’inserimento di

elementi di esperienza, è quella giusta. Le Fiamme stanno facendo la loro

parte e continueranno a farla».*

Insieme a Carlo Canna e Giovanni Licata, ci sarà un’altra presenza cremisi

al seguito della Nazionale; infatti è stato confermato, come membro dello

staff azzurro, anche *Giovanni Sanguin*, preparatore atletico delle Fiamme

Oro Rugby.

*1 novembre 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

