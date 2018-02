*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*TROFEO ECCELLENZA*

*SCELTE LE 23 FIAMME PER LA FINALE CONTRO SAN DONA’*

Roma – Primo obiettivo stagionale per le Fiamme che domenica 25 febbraio,

alle 15, affronteranno il Rugby San Donà nella finale del Trofeo

Eccellenza, nella suggestiva cornice dello stadio “Mario Battaglini” di

Rovigo, già teatro della storica vittoria all’ultimo secondo nel 2014

proprio contro i rossoblu locali .

Il XV della Polizia di Stato, già vincitore in passato di 5 Coppa Italia e

di un Trofeo Eccellenza, si troveranno di fronte la stessa squadra con la

quale sta lottando per il raggiungimento di un posto in zona playoff in

campionato. Dunque, una “sfida nella sfida”, ma stavolta in una partita

secca e che non consente prove d’appello.

Sarà fondamentale per i Cremisi mostrare una reazione dopo le due sconfitte

consecutive in campionato con Calvisano e quella casalinga contro il Reggio

Emilia che ancora brucia a Ponte Galeria, e la finale del Trofeo Eccellenza

arriva quasi ad hoc per poter ritrovare la fiducia nei propri mezzi e

ricominciare il percorso in campionato per arrivare alla meta finale del

quarto posto.

Ma l’avversario da affrontare, oltre alle condizioni meteo avverse previste

per domenica prossima che renderanno il prato del “Battaglini”

particolarmente pesante, non è tra i più semplici, anche per una

tradizione che vede le partite con il San Donà tra le più agguerrite nonché

tra quelle con il risultato sempre in bilico fino all’ultimo minuto, così

come conferma coach Gianluca Guidi: *«Una finale è una partita a sé, perché

ci si gioca tutto in 80 minuti e non c’è gara di ritorno. Sarà sicuramente

un match duro e difficile, soprattutto perché ce lo andiamo a giocare con

la squadra attualmente più in forma del campionato, ma questa sarà

sicuramente una motivazione in più per far bene e per dimostrare a noi

stessi che possiamo rialzare la testa. In più, scenderemo in campo in uno

degli stadi più belli e caldi d’Italia e sarà una più che degna cornice per

una finale che si rispetti».*

Questi i 23 giocatori scelti dallo staff tecnico per la partita: in prima

linea i piloni saranno Niccolò Zago e George Iacob, con Alain Moriconi a

tallonatore, mentre la seconda linea sarà appannaggio della consolidata

coppia formata da Davide Fragnito ed Emiliano Caffini; i due flanker

saranno Simone Favaro e Filippo Cristiano, al rientro dal primo minuto dopo

lo stop per l’infortunio all’occhio, con capitan Mirko Amenta a chiudere il

pacchetto di mischia; Simone Parisotto e Luca Roden saranno i due mediani,

mentre il reparto dei trequarti sarà chiuso dalle due ali, Andrea Bacchetti

e Junior Ngaluafe, con i centri Roberto Quartaroli e Matteo Gabbianelli, e

Chauncy Edwardson a estremo. In panchina andranno Amar Kudin, Fabio

Cocivera, Alessio Ceglie, Gianmarco Duca, Matteo Zitelli, Guido Calabrese,

Filippo Buscema e Giovanni Massaro.

Sarà il lecchese Luca Trentin ad arbitrare l’incontro, insieme ai due

assistenti, Blessano e Gnecchi, e al quarto uomo Salafia.

*La probabile formazione*

Edwardson; Ngaluafe, Gabbianelli, Quartaroli, Bacchetti; Roden, Parisotto;

Amenta (cap.), Cristiano, Favaro; Caffini, Fragnito; Iacob, Moriconi, Zago

A disposizione: Kudin, Cocivera, Ceglie, Duca, Zitelli, Calabrese, Buscema,

Massaro

*24 febbraio 2018 *

