*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*FINALE TROFEO ECCELLENZA*

*MINUTI FINALI FATALI PER LE FIAMME CHE CEDONO 20 A 27 AL VIADANA*

*Castagna: «Resta un po’ di amaro in bocca per come è maturata questa

sconfitta Dobbiamo cancellare in fretta quel che è successo oggi e da

domani la nostra concentrazione sarà tutta per le partite che ci attendono

in campionato. Mancano solo tre gare al termine e nulla è ancora deciso per

il quarto posto: per noi saranno tre finali».*

*Il commento*

Firenze – Le Fiamme non riescono a portare a casa il secondo Trofeo

Eccellenza della propria storia. Ad infrangere il sogno cremisi è una meta

nei secondi finali di un match molto tirato e che tutti pensavano si

sarebbe concluso ai tempi supplementari.

Ma così non è stato e, nonostante gli avversari del Viadana abbiano

meritato di portare a casa il Trofeo Eccellenza, i Cremisi hanno molto da

recriminare, soprattutto per la prestazione del primo tempo durante il

quale hanno permesso ai gialloneri allenati da Filippo Frati di allungare

nel punteggio, costringendo le Fiamme alla rincorsa.

Queste le parole dell’assistant coach Alessandro Castagna, oggi in panchina

al posto dello squalificato Umberto Casellato, al termine della finale:

«Resta un po’ di amaro in bocca per come è maturata questa sconfitta nei

secondi finali, quando pensavamo che ormai avremmo disputato i

supplementari. Un primo tempo in cui potevamo segnare almeno due volte,

mentre nella seconda frazione di gioco abbiamo provato in più occasioni a

fare nostra la partita, ma alla fine abbiamo pagato i primi quaranta minuti

in cui abbiamo concluso ben poco. Abbiamo commesso troppi errori di

possesso, sui nostri lineout e siamo stati poco efficaci nel gioco al

piede: sono tutti errori che, alla fine dei conti, si pagano. Dobbiamo

cancellare in fretta quel che è successo oggi e da domani la nostra

concentrazione sarà tutta per le partite che ci attendono in campionato.

Mancano solo tre gare al termine e nulla è ancora deciso per il quarto

posto: per noi saranno come tre finali».

Prossimo impegno per le Fiamme sabato 8 aprile alle 14,30, sul sintetico di

Ponte Galeria contro la capolista Calvisano.

*La cronaca*

Dopo i primi cinque minuti di gioco tutti nella metà campo cremisi, il

Viadana va in vantaggio con Ormson dalla piazzola. I venti minuti

successivi vedono alternarsi le due squadre in continui cambiamenti di

fronte, con le Fiamme che in un paio di occasioni vanno vicine alla meta.

Al 21’ Filippo Buscema centra i pali e mette in pari lo score. Cinque

minuti dopo l’apertura cremisi si ripete e porta in vantaggio le Fiamme 6 a

3. È il momento migliore del XV della Polizia di Stato nei primi quaranta

minuti, ma Ignacio Brex al 28’ sfugge a più di un placcaggio, si fa quasi

metà campo di corsa e deposita il pallone oltre la linea; Ormson trasforma

e fa 10 a 6. Le Fiamme tentano di reagire, ma il Viadana, alla fine del

primo tempo, assesta il secondo colpo: azione alla mano sul lato destro del

campo e Manganiello va di nuovo in meta per il 17 a 6. Allo scadere Buscema

ha l’occasione per accorciare, ma non centra i pali e si va al riposo. Come

contro la Lazio, le Fiamme rientrano in campo con maggior determinazione e

dopo cinque minuti vanno in meta con la maul: Di Stefano schiaccia e porta

i suoi a -6. Due calci di Buscema, al 50’ e al 54’, rimettono in pari il

match, ma il drop di Ormson al 62’ riporta i mantovani avanti a +3. Passano

sette minuti e Filippo Buscema riporta di nuovo le squadre in parità sul 20

a 20. Gli ultimi 10 minuti sono una vera e propria battaglia. Il Viadana, a

poco più di 120 secondi dal termine, si piazza stabilmente nei cinque metri

delle Fiamme, ma la difesa cremisi resiste: un giocatore giallonero viene

portato fuori palla in mano ed è touche per il XV della Polizia di Stato.

Ma la rimessa laterale non è delle migliori e il pallone finisce agli

avversari che, dopo una serie di pick and go sui cinque metri cremisi,

riescono ad andare in meta a tempo scaduto con Silva che schiaccia alla

base del palo. Ormson trasforma e chiude il match sul 27 a 20.

*Il tabellino*

*Firenze, “Ruffino Stadium” – sabato 1 aprile 2017*

*Trofeo Eccellenza, finale*

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby 27-20 (17-6)

*Marcatori: *; 7’ cp Ormson (3-0), 22’ cp Buscema (3-3), 25’ cp Buscema

(3-6), 28’ m. Brex tr Ormson (10-6), 34’ m. Manganiello tr Ormson (17-6)

*s.t.* 46’ m. Di Stefano (17-11), 50’ cp Buscema (17-14), 54’ cp Buscema

(17-17), 64’ drop Ormson (20-17), 69’ cp Buscema (20-20), 82’ m. Silva tr

Ormson (27-20)

*Rugby Viadana 1970*: Taikato; Manganiello, Brex, Menon, Bronzini, Ormson,

Frati M. (68’ Gregorio), Grigolon (70’ Anello), Denti, Orlandi, Caila,

Krumov, Garfagnoli (68’ Cavallero), Scalvi (68’ Silva), Denti (61’ Cafaro)

*All.* Frati

*Fiamme Oro Rugby: *Wilbore, De Gaspari, Sapuppo, Seno, Bacchetti, Buscema,

Marinaro, Amenta, Cristiano (C), Bergamin (41’ Zitelli), Caffini (69’

Fragnito), Duca, Ceglie (32’ Di stefano), Moriconi (69’ Vicerè), Cocivera

(32’-62’ Iovenitti)

*All.* Casellato

*Arb.* Vivarini (Padova)

*AA1* Angelucci (Livorno), *AA2* Cusano (Vicenza)

*Quarto Uomo* Masetti (Arezzo)

*Calciatori: *Ormson (Rugby Viadana 1970) 4/4, Buscema (Fiamme Oro Rugby)

5/7

*Note:* Giornata soleggiata. Premia la squadra vincente del torneo il

consigliere federale Pasquale Presutti

*Punti conquistati in classifica: *

*Man of the match:* Ormson (Rugby Viadana 1970)

1 aprile 2017

Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby

