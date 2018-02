Gentili colleghi e redazioni,

come da direttive della Federazione italiana rugby, vi scrivo qui di

seguito le modalità previste di accredito per giornalisti e fotografi, per

la finale del Trofeo Eccellenza tra Lafert San Donà e Fiamme Oro Rugby, che

avrà luogo domenica 25 febbraio, ore 15, allo stadio “Mario Battaglini” di

Rovigo.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti

Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby

*FINALE TROFEO ECCELLENZA:**MODALITA’ RICHIESTA ACCREDITO STAMPA *

*Roma *- I colleghi giornalisti e fotografi che desiderano formulare

richiesta di accredito per la*Finale del Trofeo Eccellenza 2017/18* (*Lafert

San Donà v Fiamme Oro Rugby*, *25.02.2018* – ore 15.00, Stadio M.

Battaglini, *Rovigo*) possono inviare la propria domanda a mezzo e- mail

all’ufficio stampa della Femi-Cz Rovigo (ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it),

società cui è affidata l’organizzazione del match, entro le ore 12.00 di

venerdì 23 febbraio.

Nella domanda è necessario indicare:

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Testata:

*Numero tessera professionale:

Ruolo (giornalista, fotografo, operatore tv):

*I fotografi dovranno necessariamente allegare copia della tessera

professionale.

Per ulteriori informazioni:

*Silvia Stievano* – *Ufficio Stampa Femi-CZ Rovigo*

Mob. +39.334.79.96.999/ +39 340 8125538 <+39%20340%20812%205538>

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

*Area Comunicazione e Relazioni con i Media FIR*

Tel. +39.06.45.21.31.12/30/80

stampa@federugby.it

