C.S.-MEDvFOR-prepartita.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*FINITO IL RITIRO A SPOLETO: PRIMO TEST CONTRO I MEDICEI*

*Guidi: «Uno degli obiettivi principali di questo raduno **era quello di

conoscerci meglio**, in campo e fuori. Sono stati giorni molto intensi dal

punto di vista del lavoro, del gruppo, delle attività che abbiamo svolto e,

con questo test con i Medicei, vogliamo vedere a che punto siamo arrivati».*

*Spoleto –* Sabato 12 agosto, alle 19, inizierà ufficialmente la Stagione

2017-18 delle Fiamme che, al “Ruffino Stadium” di Firenze incontreranno i

neopromossi Medicei per la prima delle quattro amichevoli in programma,

prima dell’inizio del campionato.

Il test con i toscani, allenati dall’ex coach cremisi, Pasquale Presutti,

chiuderà la prima fase della preparazione precampionato, iniziata sei

settimane fa e conclusasi con i sette giorni di ritiro a Spoleto, presso la

Scuola allievi agenti della Polizia di Stato e che riprenderà, dopo la

pausa di Ferragosto, il 21 agosto prossimo nel quartier generale di Ponte

Galeria.

Un’occasione per lo staff cremisi e per il nuovo allenatore delle Fiamme,

Gianluca Guidi, di fare il punto della situazione sulla preparazione fisica

e tattica della squadra, e per verificare l’inserimento nel gruppo dei

nuovi arrivati: «Uno degli *obiettivi principali di questo raduno – ha

detto Gianluca Guidi – era quello di conoscerci meglio, sia con lo staff

che con i giocatori , in campo e fuori. Quelli a Spoleto sono stati sei

giorni molto intensi dal punto di vista del lavoro, del gruppo, delle

attività che abbiamo svolto e, con questo test con i Medicei, vogliamo

vedere a che punto siamo arrivati.* *Affronteremo una squadra che viaggia

sulle ali dell’entusiasmo, allenata da un grandissimo tecnico, nonché

amico, a cui tutti vogliamo bene, un motivo in più per fare una buona

prestazione, in modo tale da avere, successivamente, anche dei dati di

riferimento su cui lavorare in vista dei prossimi impegni».*

*Quella contro i Medicei sarà la prima delle quattro amichevoli previste:

il 26 agosto il XV della Polizia di Stato sarà di scena allo stadio “Mario

Battaglini” con la Rugby Rovigo, il 1° settembre farà visita ai Campioni

d’Italia del Patarò Calvisano, mentre il 7 settembre, tra le mura amiche

della caserma “Stefano Gelsomini” sarà la volta della Lazio, per il primo

derby della stagione.*

Questa la probabile formazione: Gasparini, Bacchetti, Gabbianelli, Massaro,

Sepe, Roden, Marinaro, Licata, Cornelli, Amenta (C), Cazzola, Fragnito,

Iacob, Moriconi, Cocivera

A disposizione: Adriano, Zago, Di Stefano, Kudin, Ceglie, Zitelli,

Bergamin, Martinelli, Parisotto, Valcastelli, Di Massimo, Buscema, De

Gaspari

*11 agosto 2017*

