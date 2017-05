*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*GIANLUCA GUIDI AL TIMONE DELLE FIAMME 2017/18*

*Roma* – A pochi giorni dal termine della regular season del Campionato di

Eccellenza, che ha visto il XV della Polizia di Stato mancare di un soffio

la qualificazione alle fasi finali, le Fiamme voltano pagina.

Una nuova guida tecnica, l’inserimento della figura di un responsabile

dell’area tecnica e l’avvicendamento del Team Manager, sono le principali

novità che caratterizzeranno la prossima stagione cremisi.

Sarà *Gianluca Guidi*, con il quale è stato raggiunto un accordo triennale,

l’head coach della prima squadra, che si avvarrà ancora dell’apporto di

Sandro Castagna e Umberto De Nisi, confermati assistant coach. Insieme

all’ex coach delle Zebre Rugby arriverà anche *Massimo Mascioletti*:

l’allenatore aquilano ricoprirà la carica di responsabile dell’area

tecnica, in stretto raccordo con il responsabile dei settori giovanili,

Sven Valsecchi, e si occuperà anche della formazione dei giovani tecnici

cremisi. Cambio della guardia anche per il team manager, con *Valerio

Vicerè*, fresco di ritiro dal rugby giocato dopo aver indossato la maglia

cremisi per otto stagioni, che prenderà il posto di Pietro Travagli.

*«Iniziamo un nuovo corso – *ha dichiarato il presidente *Armando Forgione**

– ma per prima cosa non posso non ringraziare Umberto Casellato, che

saluteremo insieme a tutta la squadra la settimana prossima, per il lavoro

fatto in questa stagione: il suo arrivo ci ha arricchito non solo dal punto

di vista tecnico, ma anche sotto il profilo della professionalità, con cui

ha segnato il solco nel quale continueremo a lavorare, e dell’umanità che

ha dimostrato in più di un’occasione. La scelta di avvalerci di due figure

quali quelle di Massimo Mascioletti e Gianluca Guidi, è stata fatta

nell’ottica di proseguire in percorso che abbiamo iniziato da tempo ed

improntato sul rendere le Fiamme Oro una Società caratterizzata da una

sempre più marcata professionalità. C’è però una cosa che mi preme dire:

quest’anno vorrei che i fatti parlassero per noi».*

*«Sono onorato che mi sia stato affidato questo compito – *ha detto *Gianluca

Guidi*, felice per la nuova avventura* – e sono felice di poter iniziare

questo nuovo cammino insieme a Massimo Mascioletti, amico e professionista

come pochi ce ne sono nel nostro Paese. Le Fiamme Oro sono un club che

conosco bene da tempo e devo dire che, quando il Presidente Forgione, che

ringrazio profondamente, e il Direttore sportivo, Claudio Gaudiello, mi

hanno chiamato per prospettarmi questa opportunità, non ho avuto alcuna

difficoltà ad accettare, anche perché quando si entra in un ambiente dove

si percepisce di goderne la fiducia, tutto risulta più semplice. Sono

consapevole che il club cremisi non sia una Società come tutte le altre,

soprattutto perché fa capo ad un’Istituzione fondamentale per il nostro

Paese che è la Polizia di Stato, ma anche per questa sua peculiarità può

essere il fulcro intorno al quale si può costruire un progetto fondamentale

per il rugby italiano e, proprio per questo motivo, ho accettato di firmare

un contratto a lungo termine. Prendo in mano un gruppo che, grazie al

lavoro fatto quest’anno da Umberto Casellato, è già di livello assoluto e

gioca un ottimo rugby, così come anche lo staff, con cui ho già avuto

occasione di confrontarmi anche nella scelta dei giocatori per la prossima

stagione, è di ottima qualità. Sono convinto che insieme lavoreremo molto

bene»*.

Un ritorno gradito nel mondo del rugby quello dell’ex azzurro ed allenatore

dell’Italrugby, *Massimo Mascioletti*: *«Innanzitutto voglio ringraziare la

società, nella persona del Presidente Forgione, che ha pensato a me per

ricoprire una carica importante all’interno dello staff delle Fiamme,

un’esperienza che non vedo l’ora possa cominciare e che per me,

personalmente, ritengo sia particolarmente stimolante. Considero che il

progetto delle Fiamme Oro sia importante non solo per la singola Società,

ma per tutto il movimento rugbistico italiano. Sono rimasto colpito dai

principi che muovono questo storico gruppo sportivo e sono più che motivato

nel sostenerne un ambiente che può essere d’esempio a tutti, nonché di

lavorare in stretto raccordo con Gianluca Guidi, per la prima squadra, e

con Sven Valsecchi, per il settore giovanile, nonché insieme ai relativi

staff che conosco bene da tempo».*

Infine, l’ex tallonatore e capitano cremisi *Valerio Vicerè* che, dopo aver

appeso gli scarpini al chiodo, sarà il team manager del XV della Polizia di

Stato: *«È sempre difficile per un rugbista dover smettere di giocare, ma

arriva sempre il giorno in cui si decide di farlo. Era una decisione che mi

balenava in testa da un po’, ma sapevo che il campo mi sarebbe mancato

troppo. Invece è arrivata questa proposta che, dopo tanti anni con questa

maglia che ormai sento come una parte di me, mi lusinga e mi permette di

restare in un ambiente che io chiamo “casa”. Sarà una grande avventura. Il

rugby mi ha dato tanto sul campo e ora mi sembra giusto ricambiarlo con

un’altra veste».*

*4 maggio 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

*SCHEDA GIANLUCA GUIDI*

*Nome:* Gianluca

*Cognome:* Guidi

*Data di nascita:* 02/02/1968

*Luogo di nascita:* Livorno

*Ruolo*: Responsabile tecnico

*Stato Civile:* sposato

*Figli:* 2

*Esperienze precedenti da giocatore: *Italia (5 caps), Italia “A, Italia

Seven, Livorno Rugby, L’Aquila Rugby,

*Esperienze precedenti da allenatore:* Zebre Rugby, Rugby Calvisano, Italia

“A”, Italia U20, Italia U19, Italia U18, Accademia Nazionale “Ivan

Francescato”, Livorno Rugby

Come *giocatore* Guidi è stato una bandiera del Livorno Rugby in Serie A

vestendo la maglia biancoverde dal 1986 al 2001 anche come capitano: nel

mezzo l’esordio in nazionale nel marzo 1996 sotto la guida di G.Coste ed

una parentesi a L’Aquila nel 1997/98 prima di tornare nella città natale

nella doppia veste di giocatore ed allenatore. Guidi è sceso in campo 5

volte con la maglia azzurra, tra cui la storica vittoria sulla Francia a

Grenoble nella finale del FIRA vinta 40-37 nel marzo 1997. Il mediano di

mischia è stato anche nazionale Seven per venti volte e capitano della

Nazionale “A” nel tour in Zimbabwe nel 1997. Guidi ha vestito anche la

maglia del “Resto del mondo” nel 1995 ed é stato capitano della selezione

dei Lupi nella storica vittoria sui Barbarians del maggio 1997 a Roma.

Come *allenatore* l’esperienza di Guidi prosegue nel 2001 nei quadri della

Federazione Italiana Rugby prima nelle nazionali giovanili U19, U18, U20

–guidata nel mondiale gallese 2008 all’undicesimo posto- e U21 prima di

passare alla nazionale “A” diretta dal 2008 al 2012 con cui ha ottenuto due

secondi posti alla IRB Nations Cup 2009 e 2010 e le vittorie contro Tonga,

Russia, Argentina Jaguares, Romania (due volte) e Georgia (2 volte). Il

livornese è stato membro e poi responsabile tecnico della neonata Accademia

Nazionale “Ivan Francescato” di Tirrenia (PI) dal 2006 al 2011. Nell’annata

2012/13 Guidi è tornato a guidare la nazionale U20, portata insieme a

Victor Jimenez alla vittoria del Junior World Trophy in Cile nel 2013 che

ha promosso gli azzurrini nell’elite del rugby mondiale prima di passare al

Rugby Calvisano nel massimo campionato italiano Eccellenza. Sotto la

direzione di Guidi i bresciani vincono il loro quarto scudetto 2013/14 e

prendono parte alla EPCR Challenge Cup pareggiando coi francesi del Brive

nell’esordio al San Michele. Nella seconda stagione in giallonero la

formazione bresciana alza al cielo prima il Trofeo Eccellenza nella finale

di Parma dello scorso 21 Febbraio e poi il quinto scudetto nella finale di

Rovigo centrando pure la qualificazione alla EPCR Challenge Cup 2016/16

vincendo il torneo di qualificazione. Nell’estate 2015 passa alle Zebre

Rugby nel Guinness PRO12: nella sua prima stagione celtica porta i

bianconeri a superare il Benetton Treviso per la prima volta nella loro

storia, qualificandosi alla Epcr Champions Cup 2016/17. Sono otto i

successi stagionali per il XV del Nord-Ovest, record della breve storia

della franchigia; quattro nella Challenge Cup dove le Zebre sfiorano il

passaggio ai quarti. Dopo l’esperienza con la nazionale maggiore al tour

americano 2016 i bianconeri diretti da Guidi trovano il prestigioso

successo ad Edimburgo ad Ottobre. A novembre l’allenatore livornese é

ancora nello staff di Conor O’Shea nello storico successo degli Azzurri sul

Sudafrica mentre prima del Sei Nazioni 2017, Guidi e le Zebre interrompono

la loro collaborazione sulla panchina della franchigia di base a Parma.

*LA CARRIERA DA ALLENATORE:*

*2002/2003* Italia U19

*2003/2004* Italia U18

*2004/2005* Italia U19

*2005/2006* Italia U19

*2006/2007* Accademia Nazionale “Ivan Francescato” e Italia U21 (due

vittorie al Sei Nazioni 2007 contro il Galles ed in Scozia, record di

vittoriee della U20 nella manifestazione)

*2007/2008* Accademia Nazionale “Ivan Francescato” e Italia U20

(undicesimo al mondiale U20 2008 in Galles con due vittorie su Giappone e

Canada)

*2008/2009* Accademia Nazionale “Ivan Francescato” e Italia “A”

*2009/2010* Accademia Nazionale “Ivan Francescato” e Italia “A”

*2010/2011* Accademia Nazionale “Ivan Francescato” e Italia “A”

*2011/2012* Italia “A”

*2012/2013* Italia U20 (vincitore del Junior World Trophy 2013 in Cile)

*2013/2014* Rugby Calvisano (campione d’Italia)

*2014/2015* Rugby Calvisano (vincitore Trofeo Eccellenza e campione

d’Italia)

*2015/2016* Zebre Rugby (qualificazione alla EPCR Champions Cup) + tour

americano Nazionale Maggiore

*2016/2017* Zebre Rugby + test match Novembre Nazionale Maggiore

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it