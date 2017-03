Italia-Independent-celebra-le-Fiamme-Oro-Rugby.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY – ITALIA INDEPENDENT*

*ITALIA INDEPENDENT RENDE OMAGGIO ALLE FIAMME ORO RUGBY *

*CON “UNIQUE EDITION”*

Roma – 22 marzo 2017 – Si svolgerà nella boutique Italia Independent a

Castel Romano l’evento di consegna ufficiale della *Unique Edition* Italia

Independent, l’occhiale tributo alle Fiamme Oro Rugby.

La *Unique Edition* è composta da un occhiale da sole con trattamento Gum,

una speciale finitura gommata piuttosto diffusa nell’automotive e

identificata con il termine “Soft Touch”. Il trattamento, ottenuto

manualmente, conferisce una piacevole sensazione al tatto e ne

impreziosisce la superficie della montatura.

Con *Unique Edition* Italia Independent vuole rendere omaggio ancora una

volta alla sezione rugbistica del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato

“Fiamme Oro” celebrando la tenacia e la forza di un gruppo coeso per

raggiungere un risultato.

La cerimonia di consegna avverrà mercoledì 22 marzo con la presenza del

Dott. Armando Forgione, Presidente delle Fiamme Oro Rugby, il Dott.

Giovanni Carlino, Amministratore delegato del gruppo Italia Independent e

la squadra delle Fiamme Oro Rugby.

*A proposito di Italia Independent:*

Italia Independent è un brand di creatività e stile per persone

indipendenti che coniuga fashion e design, tradizione e innovazione. Italia

Independent attualizza il “Made in Italy” e reinterpreta le icone

classiche, operando nell’eyewear e realizzando prodotti lifestyle,

appartenenti ai settori più diversi, per esportare lo stile italiano in un

mondo globale.

www.italiaindependent.com

*A proposito di Fiamme Oro Rugby: *

Le Fiamme Oro Rugby sono la sezione rugbistica del Gruppo Sportivo Fiamme

Oro, la divisione sportiva della Polizia di Stato. Nato nel 1955 a Padova,

Il G.S. Fiamme Oro Rugby ha sede ora nel Reparto Mobile di Roma, a Ponte

Galeria, località in prossimità del comune di Fiumicino e vanta ad oggi

numerosi premi e riconoscimenti.

www.fiammeororugby.it

