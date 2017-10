CS-FOR-V-MED-PREVIEW-TE.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 2^ GIORNATA TROFEO ECCELLENZA*

*SCELTO IL XV PER IL MATCH CON I MEDICEI*

*Guidi: «La partita di sabato sarà un ulteriore step di crescita per noi.

Anche stavolta effettueremo un po’ di turn over tra i giocatori, ma senza

stravolgere la squadra, proprio perché piano piano la nostra identità si

sta formando.*

Roma – Secondo impegno per il XV della Polizia di Stato nel Trofeo

Eccellenza. Sabato 21 ottobre alle 15 a Ponte Galeria arriveranno i

neopromossi Medicei, allenati da una vecchia conoscenza dei Cremisi,

Pasquale Presutti.

Le Fiamme sono reduci dalla vittoria all’ultimo secondo nel primo turno con

la Lazio per 21 a 17 e un risultato positivo contro i toscani

significherebbe un ulteriore passo avanti verso la finale del Trofeo per la

seconda stagione consecutiva.

Dunque, massima concentrazione a Ponte Galeria durante la scorsa settimana,

nel corso della quale è stato analizzato a fondo il match con la Lazio; la

ricerca di un’identità di squadra è il principale obiettivo che si è

prefissato lo staff tecnico cremisi, così come conferma coach Gianluca

Guidi: *«La partita di sabato sarà un ulteriore step di crescita per noi.

Anche stavolta effettueremo un po’ di turn over tra i giocatori, ma senza

stravolgere la squadra, proprio perché piano piano la nostra identità si

sta formando. Domani incontreremo un team allenato da un coach, soprattutto

un amico del quale ho grande stima e che conosce molto bene l’ambiente

delle Fiamme, avendo allenato qui per tre anni. Noi scenderemo in campo per

raggiungere uno dei nostri obiettivi stagionali: la finale del Trofeo

Eccellenza».*

Questa la formazione che scenderà in campo: in prima linea, rispetto al

match con la Lazio, cambio tra i piloni con Fabio Cocivera e Giuseppe Di

Stefano che affiancheranno il tallonatore Alain Moriconi; nessuna novità in

seconda con la presenza di Davide Fragnito ed Emiliano Caffini, mentre, in

terza, torna a vestire la maglia numero 8 il capitano Mirko Amenta; Simone

Favaro e Iacopo Bianchi completano il pack. Prima apparizione stagionale

dall’inizio per Simone Parisotto a numero 9, che farà coppia con Luca Roden

a mediano di apertura; a centri ci saranno Matteo Gabbianelli e Giovanni

Massaro, mentre il triangolo allargato sarà composto da Andrea Bacchetti,

Marco Di Massimo e Chauncy Edwardson. In panchina siederanno: Daniele

Adriano, Niccolò Zago, Stefano Iovenitti, Gianmarco Duca, Matteo Cornelli,

Dennis Bergamin, Luca Martinelli e Samuel Seno.

Arbitrerà l’incontro il signor Gabriel Chirnoaga, insieme ai giudici di

linea Pier’Antoni e Bonacci.

*La probabile formazione*

Edwardson, Di Massimo, Gabbianelli, Massaro, Bacchetti, Roden, Parisotto,

Amenta, Favaro, Bianchi, Caffini, Fragnito, Di Stefano, Moriconi, Cocivera

A disposizione: Adriano, Zago, Iovenitti, Duca, Cornelli, Bergamin,

Martinelli, Seno.

20 ottobre 2017

Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it