CS-FAVARO-1.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*SIMONE FAVARO VESTIRÀ LA MAGLIA CREMISI*

*Roma* – Si aggiunge un altro importante, prestigioso tassello alla rosa

delle Fiamme per la stagione 2017-18: Simone Favaro vestirà la maglia

cremisi nel prossimo Campionato di Eccellenza.

Il flanker trevigiano proveniente dai Glasgow Warriors, negli scorsi giorni

ha accettato la proposta del club cremisi e sarà a disposizione di coach

Gianluca Guidi dal prossimo 21 agosto, giorno in cui le Fiamme si

troveranno a Ponte Galeria dopo aver effettuato una settimana di ritiro

presso la Scuola allievi agenti di Spoleto e altri sette giorni di riposo

Azzurro numero 609, 33 caps all’attivo in Nazionale, di cui uno da capitano

nella sfida contro Tonga nel Cariparma test match del novembre scorso,

Simone Favaro è un placcatore coraggioso e atleticamente dotato. Nato nel

1988 (184 cm X 102 kg) è cresciuto nel Treviso, ha fatto parte del primo

gruppo di atleti formatisi all’alto livello presso l’Accademia Federale di

Tirrenia, e ha giocato nel Rovigo (2008/2009), nel Rugby Parma la stagione

successiva e, con l’approdo in PRO12, si è accasato prima agli Aironi, al

Treviso e, infine, alla squadra scozzese dei Glasgow Warriors.

*«Siamo molto felici che Simone abbia sposato il nostro progetto – *ha

dichiarato il Direttore Sportivo, Claudio Gaudiello *– Sulle sue qualità

tecniche non credo ci sia da aggiungere nulla, basti solo ricordare

l’ultima vittoria dell’Italia sul Sudafrica a novembre dove è stato il vero

e proprio trascinatore degli Azzurri. Lo abbiamo incontrato insieme al

Presidente Armando Forgione qualche settimana fa ed è davvero bastato

veramente poco per capire che dietro ad un fortissimo giocatore ci fosse

anche una persona con dei valori importanti. È riuscito a stupirci quando

ci ha detto che avrebbe scelto le Fiamme Oro, non solo perché crede nel

progetto tecnico, ma soprattutto perché nel suo futuro, quando smetterà di

giocare a rugby, vede la divisa della Polizia di Stato; infatti, si

aggregherà alla squadra come “esterno” e parteciperà al prossimo concorso

previsto per l’arruolamento. Siamo convinti che sarà un esempio da seguire

per tutti sia in campo che fuori: le sue doti di leadership sono

indiscutibili».*

*5 agosto 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

