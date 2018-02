*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*

*TROFEO ECCELLENZA LE FIAMME NON PASSANO IL PIAVE E IL SAN DONA’ PORTA A

CASA IL TROFEO*

*Guidi: «Complimenti al San Donà: la loro vittoria è meritata**. Il

progetto Fiamme Oro rimane comunque un progetto in cui crediamo tutti, c’è

da lavorare ancora molto ma noi da domani saremo di nuovo in campo perché

la nostra stagione non finisce certo con questa finale».*

*Rovigo* – Per la seconda stagione consecutiva le Fiamme non riescono a

mettere le mani sul Trofeo Eccellenza e cedono in finale, stavolta contro

il Lafert San Donà.

Nonostante le prime battute dell’incontro siano state di marca cremisi, con

una meta segnata da Filippo Cristiano, ma poi giustamente annullata

dall’arbitro dopo il consulto con gli assistenti, i veneti hanno mostrato

maggior costanza e solidità, qualità che alla fine gli hanno permesso di

portare a casa il risultato di un match certamente condizionato per tutti

gli ottanta minuti dal vento forte e gelido che oggi soffiava sul

“Battaglini”.

Il XV della Polizia di Stato ha giocato a sprazzi, mostrandosi solido nelle

fasi statiche e in difesa, ma abbastanza deficitario e disattento nel gioco

di movimento, concedendo agli avversari spazi e palloni che hanno saputo

sfruttare al meglio.

A Rovigo, dunque, finisce 24 a 0 per i ragazzi del Piave, un risultato

severo per la squadra allenata da Gianluca Guidi, ma non esattamente lo

specchio di quanto visto in campo, con il San Donà che ha sicuramente

meritato di portare a casa il Trofeo, ma con le Fiamme che, di certo, non

meritavano un passivo così pesante.

*«Complimenti al San Donà al suo allenatore Ansell, perché oggi sul campo

hanno dimostrato di essere un’ottima squadra e la loro vittoria è meritata*

– ha dichiarato Gianluca Guidi in conferenza stampa – *Una finale è sempre

una partita con una storia a sé; noi avevamo cominciato bene, mettendo

grande pressione sulla loro difesa e segnando una meta poi annullata. Poi

le due mete così ravvicinate che hanno chiuso il primo tempo hanno

chiaramente spostato gli equilibri, noi ci abbiamo provato senza mai

mollare ma più passava il tempo e più la risalita si faceva difficile anche

grazie alla loro ottima prestazione difensiva. Il progetto Fiamme Oro

rimane comunque un progetto in cui crediamo tutti, c’è da lavorare ancora

molto ma noi da domani saremo di nuovo in campo perché la nostra stagione

non finisce certo con questa finale»*.

Prossimo impegno per le Fiamme il 10 marzo prossimo a Padova, contro il

Petrarca, nell’incontro valido per la 14^ giornata del Campionato di

Eccellenza.

*ROVIGO, Stadio Battaglini – Domenica 25 febbraio 2018 *

*Finale Trofeo Ecccellenza*

Fiamme Oro Rugby v Lafert San Donà 0-24

*Marcatori: p.t.* 30’ m. Catelan, t. Ambrosini (0-7); 33’ m. Bertetti, t.

Ambrosini (0-14).* s.t. *79’ cp Ambrosini (0-17); 37’ st m. Pratichetti,

t. Van Zyl (0-24)

*Fiamme Oro:* Edwardson; Ngaluafe, Quartaroli (28’ st Massaro),

Gabbianelli, Bacchetti; Roden (28’ st Buscema), Parisotto (15’ st

Calabrese); Amenta, Cristiano, Favaro (31’ st Zitelli); Caffini, Fragnito

(25’ st Duca); Iacob (19’ st Ceglie), Moriconi (19’ st Kudin), Zago (19’ st

Crucivera). All. Guidi

*Lafert San Donà: *Van Zyl; Pratichetti, Iovu, Bertetti, Schiabel;

Ambrosini, Rorato (34’ st Reeves); Derbyshire (23’ st Biasuzzi), Vian,

Catelan (6’ st Bacchin); Van Vuren (6’ st Erasmus), Wessels; Michelini (35’

st Ros), Bauer (22’ st Dal Sie; 25’ – 28’ st temp. Bauer per sangue),

Zanusso (19’ st Ceccato). All. Ansell

*Arbitro: *Trentin (Lecco)

*GdL* Blessano (Treviso) e Gnecchi (Brescia)

*Quarto Uomo *Salafia (Milano)

*Calciatori: * Ambrosini (Lafert San Donà) 3/4; Van Zyl (Lafert San Donà)

1/1

*Man of the Match:* Jean Rorato (Lafert San Donà)

*25 febbraio 2018 *

