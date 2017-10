*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*1^ GIORNATA TROFEO ECCELLENZA*

*LE FIAMME SI AGGIUDICANO ALL’ULTIMO MINUTO IL DERBY DI COPPA CON LA LAZIO

21-17*

*Guidi: «Le altre volte ho sempre fatto un plauso alla squadra anche

quando ha perso, perché aveva messo la giusta intensità, ma oggi no. Ci

sono molte cose su cui bisogna lavorare».*

*Roma –* Con una meta all’ultimo minuto le Fiamme si aggiudicano 21 a 17

il primo derby della Capitale nella prima giornata del Trofeo Eccellenza.

È stato un match non esaltante da ambo le parti, con la tensione che

caratterizza da sempre le stracittadine e non favorisce di certo il bel

gioco in campo.

Stavolta, il XV della Polizia di Stato rischia grosso davanti ai

biancocelesti con numerosi passaggi a vuoto che consentono ai padroni di

casa di condurre il match fino alla meta risolutiva di Andrea Bacchetti.

Una doccia fredda per tutto il pubblico laziale che oggi assiepava gli

spalti del “Giulio Onesti”, ma un vero e proprio toccasana per il morale

dei Cremisi, reduci da due sconfitte consecutive in campionato.

Ma il match vinto oggi, che comunque porta quattro punti in cassaforte, non

soddisfa coach Gianluca Guidi, particolarmente critico su come la sua

squadra ha affrontato il match: «*Nel primo tempo abbiamo giocato con un

po’ troppa sufficienza, non ci siamo adattati ad una squadra

particolarmente aggressiva nei punti d’incontro e non abbiamo capito che

dovevamo dare una risposta adeguata. Nella seconda frazione, per poco, non

ci siamo messi nei guai da soli, sbagliando diverse giocate. Le altre volte

*– continua il coach delle Fiamme –* ho sempre fatto un plauso alla

squadra anche quando ha perso, perché aveva messo la giusta intensità, ma

oggi no. Ci sono molte cose su cui bisogna lavorare.*”

Prossimo impegno per le Fiamme il 21 ottobre per la seconda giornata del

Trofeo Eccellenza, in cui sfideranno I Medicei dell’ex Pasquale Presutti, a

Ponte Galeria.

*Il tabellino*

*Roma, CPO “Giulio Onesti” Acqua Acetosa- Sabato 14 ottobre 2017*

*Trofeo Eccellenza- I giornata*

*S.S.Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby * *17-21 *(5-7)

*Marcatori**:* 18’ mt Romagnoli (5-0) ,27’ mt Cornelli tr Gasparini (5-7),

51’ mt di punizione Fiamme Oro (5-14), 56’ mt Antl tr Ceballos (12-14),

65’ mt Lombardo (17-14), 80’ mt Bacchetti tr Roden (17-21)

*S.S Lazio Rugby 1927: *Antl; Guardiano, Vella (61’ Lombardo), Lo Sasso

cap) (57’ Santoro); Di Giulio (71’ Giangrande); Ceballos, Bonavolontà F.;

Cicchinelli; Ercolani (31’ Corcos), Pagotto; Freytes,Romagnoli; Forgini

(46’ Amendola), Cugini, Marsella (46’ Di Roberto).

*all. *Montella

*Fiamme Oro Rugby: *Gasparini (52’ Roden); De Gaspari (57’ Di Massimo),

Quartaroli, Gabbianelli; Bacchetti; Edwardson; Martinelli (50’ Parisotto),

Cornelli; Favaro (76’ Bergamin), Zitelli (cap) (65’ Bianchi), Caffini,

Fragnito (62’ Duca); Di Stefano, Moriconi (59’ Daniele), Zago (76’ Moriconi)

*all*. Guidi

*arb.* Angelucci (Livorno)

*g.d.l.* Pierantoni (Roma),

*Calciatori*: Edwardson 0/1 (Fiamme Oro), Ceballos 1/5 (S.S. Lazio Rugby

1927), Gasparini 1/1(Fiamme Oro)

*Note: *Giornata soleggiata, spettatori presenti 1000 circa,

*Cartellini*: 70’ giallo a Gabbianelli (Fiamme Oro)

*Man of the Match*: Cugini (S.S. Lazio Rugby 1927)

*Punti conquistati in classifica*: S.S. Lazio Rugby 1927 1, Fiamme Oro

Rugby 4

14 ottobre 2017

Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby

