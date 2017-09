CS-AMENTA-CAPITANO.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*MIRKO AMENTA CAPITANO DELLE FIAMME 2017-18*

*Roma* – Prosegue la tradizione in casa cremisi del cambio di capitano alla

vigilia di ogni nuova stagione.

Sarà Mirko Amenta a vestire i “galloni” durante tutto il campionato di

Eccellenza 2017-18: il numero 8 ragusano classe 1991, alle Fiamme dalla

stagione 2013-14 e con numerose presenze nella Nazionale Emergenti e con

l’Italseven, succede a Roberto Quartaroli.

*«So che il compito che mi è stato affidato, e per il quale ringrazio la

Società per la fiducia che ha riposto in me, è di grande responsabilità *–

ha dichiarato Mirko Amenta –* Cercherò di essere un esempio sia in campo

che fuori, perché essere il capitano delle Fiamme Oro non è come esserlo di

una società qualunque: siamo rugbisti, ma anche dei poliziotti e questo,

oltre ad inorgoglirci, ci rende doppiamente responsabili».*

*«È stata una scelta condivisa tra Società e staff *– ha commentato il DS

cremisi, Claudio Gaudiello – *Mirko, oltre ad indiscutibili qualità

tecniche, ha doti di carisma uniche e, cosa di non poco conto, gode della

stima di tutti i compagni di squadra. Sono convinto che saprà interpretare

al meglio questo compito che, con grande fiducia, gli è stato affidato».*

*17 settembre 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby *

