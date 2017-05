CS-NATIONS-CUP-2017.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*ITALIA EMERGENTI*

*GIANLUCA GUIDI E 6 FIAMME ALLA NATIONS CUP*

*Roma* – Il responsabile tecnico dell’Italia Emergenti, Carlo Orlandi, e

l’allenatore Gianluca Guidi, che dal 1° luglio sarà al timone del XV della

Polizia di Stato, per il raduno in calendario a Roma dall’1 al 4 giugno, in

vista della “Nations Cup” (10-18 giugno a Montevideo – Uruguay), hanno

convocato 28 atleti, tra i quali 6 giocatori delle Fiamme Oro Rugby.

Della spedizione azzurra in Sudamerica faranno, dunque, parte anche *Mirko

Amenta* (numero 8), *Maicol Azzolini* (mediano di apertura), *Filippo

Buscema* (mediano di apertura), *Davide Fragnito* (2^ linea), *Simone

Marinaro* (mediano di mischia) e *Roberto Tenga* (pilone).

Gli Azzurri giocheranno tutte le partite all’“Estadio Charrua” di Montevideo

ed esordiranno sabato 10 giugno alle 15.30 locali (20.30 italiane) contro

l’Uruguay, per poi incontrare la Namibia mercoledì 14 giugno alle 11 locali

(16 italiane) e chiudere la manifestazione contro l’Argentina XV domenica

18 giugno alle 15.30 locali (20.30 italiane).

*24 maggio 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

