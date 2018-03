*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*NAZIONALE UNDER 18: CONVOCATI ASOLI E FLORIO*

Roma – Sono 26 i giocatori convocati dal responsabile tecnico della

Nazionale Under18, Mattia Dolcetto, per il raduno di Tirrenia che si

svolgerà dal 13 al 15 marzo 2018, in vista del match di mercoledì 14, alle

ore 18,30, al “Ruffino Stadium” di Firenze, contro i Medicei.

Della lista diramata dal coach, della Selezione faranno parte anche due

giocatori della Legio Roma Invicta, la franchigia U18 delle Fiamme; si

tratta di *Giacomo Florio*, pilone classe 2000, già in azzurro nel match

del febbraio scorso con i pari età francesi, e di *Alessandro Asoli*, terza

linea anche lui nato nel 2000, che ha esordito in prima squadra cremisi nel

match di Trofeo Eccellenza contro i Medicei e pienamente recuperato dopo il

grave infortunio al tendine d’Achille, operato dal professor Attilio Rota.

Il raduno sarà anche utile allo staff per valutare tutti gli atleti a

disposizione in vista dell’”International Series U18” in Galles. Questo il

calendario:

· *Italia U18 v Irlanda U18 sabato 31 marzo ore 17 al “CCB Centre for

Sporting Excellence” – Ystrad Mynach*

· *Italia U18 v Inghilterra U18 mercoledì 4 aprile ore 12 al “Arms

Park” – Cardiff*

· *Italia U18 v Galles U18 domenica 8 aprile ore 14.30 al “Arms Park”

– Cardiff*

*7 marzo 2018 *

