*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*11^ GIORNATA*

*OBIETTIVO PLAYOFF PIU’ VICINO PER LE FIAMME. BATTUTO VIADANA 26-15*

Roma – Vittoria importante per le Fiamme che oggi, sul sintetico di Ponte

Galeria, battono il Viadana 26 a 15 e tornano in corsa per un posto tra le

prime quattro.

Era fondamentale per i ragazzi di Casellato mettere altri punti in cascina,

soprattutto per il morale di una squadra che veniva dalla dura e

inaspettata sconfitta patita a Piacenza.

Oggi le Fiamme sono apparse ben più solide, soprattutto con la mischia che

ha sovrastato quella avversaria e il gioco alla mano che ha messo in gran

difficoltà i mantovani.

La squadra allenata da Filippo Frati aveva iniziato bene il match, ma il

piede di Buscema e le giocate dei Cremisi alla fine hanno avuto la meglio.

Dunque, quattro punti che smuovono la classifica del XV della Polizia di

Stato che può ancora sperare di agguantare il quarto posto, anche se la

vittoria del San Donà in casa con i campioni d’Italia del Rovigo, ha un po’

complicato il cammino delle Fiamme.

Ma tutto è ancora in gioco, così come commenta l’assistant coach, Sandro

Castagna, al termine del match: *«Il nostro obiettivo resta quello di

inizio stagione, i playoff, e questa vittoria ci rimette in gioco per

raggiungerlo. Sono molto contento soprattutto per la risposta che hanno

dato i ragazzi dopo la sconfitta di Piacenza. Avevamo chiesto una forte

reazione e c’è stata. Oggi voglio elogiare la prova della nostra mischia

che, dal punto di vista del gioco e del sacrificio, penso che abbia fatto

la differenza. Comunque è stato un successo fortemente voluto da tutti

noi».*

Prossimo appuntamento per le Fiamme ancora in casa il 4 marzo prossimo,

contro il Rugby Reggio.

*La cronaca*

Partono subito forte gli ospiti che dopo quattro minuti di intensa

pressione nei 22 delle Fiamme, vanno in meta con Krumov. La reazione dei

padroni di casa è affidata al piede di Filippo Buscema (oggi 6/8 dalla

piazzola): l’apertura cremisi mette prima a segno un drop al 14’ e poi un

calcio di punizione al 20’ che porta avanti le Fiamme di un punto. Al 21’

il Viadana resta in 14 per il giallo al numero 10 Ormson e i Cremisi

approfittano subito della superiorità numerica e vanno subito in meta con

Guido Calabrese, che sfrutta una bella percussione al centro di Matteo

Zitelli e porta il XV della Polizia di Stato a +8. Al 27’ le Fiamme

allungano ancora grazie ad una punizione di Buscema, che poi ha altre due

occasioni per aumentare il divario sempre dalla piazzola, ma al 34’ il

calcio si perde a lato e al 38’ il pallone va a stamparsi sul palo. Il

primo tempo si chiude con le Fiamme in vantaggio 16 a 5. Dopo quattro

minuti dal rientro in campo, le Fiamme vanno di nuovo in meta: grande

azione di Amo Wilbore che scarta tre avversari e serve in off-load Andrea

Bacchetti che schiaccia oltre la linea.; Buscema trasforma e fa 23 a 5. La

reazione dei mantovani è affidata prima al piede di Ormson che al 55’

centra i pali e accorcia le distanza e poi alla maul che al 65’ va in meta

con Tizzi e porta gli ospiti a -8. Ma le Fiamme oggi sono attente e non

perdono la testa come accaduto a Piacenza. La squadra di Casellato mostra

la sua solidità anche dopo i numerosi cambi e al 69’ ancora Filippo Buscema

centra l’acca, dopo l’ennesimo fallo dei gialloneri, e fissa lo score sul

26 a 15. Negli ultimi dieci minuti i Cremisi amministrano al meglio il

vantaggio non permettendo agli ospiti di avvicinarsi troppo all’area di

meta e il match si chiude sul 26 a 15.

*Il tabellino*

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 18 febbraio 2017*

*Eccellenza, XI giornata*

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970 26-15 (16-5)

*Marcatori: p.t.* 4’ m. Krumov (0-5), 14’ dp. Buscema (3-5), 20’ c.p.

Buscema (6-5), 21’ m. Calabrese tr. Buscema (13-5), 27’ c.p. Buscema

(16-5);

*s.t. *46’ m. Bacchetti tr. Buscema (23-5), 55’ c.p. Ormson (23-8), 62’ m.

Denti tr. Ormson (23-15), 69’ c.p. Buscema (26-15)

*Fiamme Oro Rugby:* Wilbore; Sepe, Seno (56’ Sapuppo), Quartaroli (cap.),

Bacchetti; Buscema (78’ Azzolini), Calabrese (59’ Marinaro); Amenta,

Cristiano, Zitelli (73’ Bergamin); Caffini, Duca (59’ Fragnito); Tenga (44’

Di Stefano), Moriconi, Cocivera

*All.* Casellato

*Rugby Viadana 1970: *Taikato-Simpson; Manganiello (52’ Bronzini), Brex,

Pavan (73’ Tizzi), Menon; Ormson, Frati (41’ Gregorio); Gelati (44’ A.

Denti), Delnevo, Du Plessis; Orlandi, Krumov; Brandolini (70’ Garfagnoli),

Silva (65’ Cocchiaro), Cafaro (42’ Breglia)

*All.* Frati

*arb.* Vivarini

*ass.* Chirnoaga – Belvedere

*4°u.* Paluzzi

*Cartellini:* Giallo 19’ Ormson (Viadana),

*Calciatori:* Ormson (2/3), Buscema (6/8),

*Note:* Tempo soleggiato ed abbastanza ventilato. Spettatori: circa 450.

Alla fine del match il Presidente delle Fiamme Oro Rugby, Armando Forgione,

e il team manager del Viadana, Massimiliano Catalano, hanno consegnato due

maglie firmate al rappresentante di Special Olympics da mettere all’asta

per beneficenza.

*Punti conquistati in classifica:* Fiamme Oro Rugby 4; Rugby Viadana 1970 0

*Man of the match:* Fabio Cocivera

*18 febbraio 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

