CS-FOR-V-MOG.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 1^ GIORNATA*

*SCELTA LA FORMAZIONE PER L’ESORDIO CASALINGO CON IL MOGLIANO*

*Sabato 23 in campo anche con “Salvamamme” e i rugbisti di Livorno e

Scampia*

*Guidi: «Siamo pronti a verificare sul campo i progressi, nel gioco e nelle

dinamiche di gruppo, che ho potuto constatare durante tutta la fase di

preparazione».*

*Roma* – Mancano poco più di 24 ore all’inizio della nuova stagione

dell’Eccellenza e le Fiamme si presentano pronte ai blocchi di partenza,

ricominciando proprio da lì dove si è concluso l’ultimo campionato.

Infatti, sabato 23 settembre alle 15, tra le mura amiche della caserma

“Stefano Gelsomini”, il XV della Polizia di Stato si ritroverà davanti quel

Rugby Mogliano contro il quale chiuse il 2016/17 con una sonora vittoria

(per la cronaca finì 68 a 20) che, però, non gli valse la zona playoff,

dalla quale rimase escluso per due soli punti.

Le Fiamme si presentano ai nastri di partenza dell’Eccellenza 17/18 dopo un

precampionato impegnativo, con ben quattro amichevoli di livello (Medicei,

Rovigo, Calvisano e Lazio) disputate proprio per misurare la competitività

e la compattezza del team cremisi che, da questa stagione, vede al timone

Gianluca Guidi: *«Siamo pronti a verificare sul campo i progressi, nel

gioco e nelle dinamiche di gruppo, che ho potuto constatare durante tutta

la fase di preparazione *– ha dichiarato il coach livornese –* Sabato

affronteremo una squadra da prendere con le molle: è ben allenata, con

molti giovani entusiasti di iniziare una nuova avventura in campo, ma anche

con elementi di esperienza capaci di fare la differenza».*

Quella di sabato sarà anche una giornata particolare alla caserma

“Gelsomini”, dove avranno luogo due eventi importanti: il primo sarà

organizzato dall’associazione “Salvamamme” che, in collaborazione con le

Fiamme, presenterà il progetto “Nursery in Rete 2.0 & i bambini crescono”

e, all’inizio del match, con una sfilata di carrozzine e passeggini,

saluterà l’ingresso in campo dei giocatori delle due squadre e offrirà

centinaia di gelati a tutti i bimbi presenti all’evento, grazie al progetto

“Gelato sospeso 3.0”. Il secondo momento si svolgerà alla fine del match,

quando i ragazzi del Livorno Rugby e dello Scampia Rugby effettueranno un

allenamento congiunto sul sintetico di Ponte Galeria. Un evento voluto

fortemente anche da coach Gianluca Guidi, per ricordare l’alluvione che ha

colpito la città toscana lo scorso 10 settembre: *«Da livornese mi sento

ovviamente coinvolto da quanto accaduto *– ha detto Guidi –* Mi sembra sia

doveroso non dimenticare quanto è successo e anche ricordare chi non c’è

più. Noi delle Fiamme abbiamo deciso di farlo nel modo che ci è più caro:

giocando a rugby».*

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo sabato, questo sarà

il XV scelto dallo staff tecnico cremisi: in prima linea, al fianco del

tallonatore Alain Moriconi, i due piloni Fabio Cocivera e il neoacquisto

George Iacob; alle loro spalle prenderanno posto Davide Fragnito ed

Emiliano Caffini, con i due flanker Filippo Cristiano e Iacopo Bianchi, che

esordisce in maglia cremisi non avendo potuto disputare le amichevoli a

causa della squalifica rimediata durante l’ultimo Mondiale U20; a numero 8

ci sarà il nuovo capitano delle formazione della Polizia di Stato, Mirko

Amenta; in cabina di regia, accanto a Filippo Buscema, torna dal primo

minuto Luca Martinelli, mentre i due centri saranno Pietro Valcastelli e

Roberto Quartaroli; il triangolo allargato sarà composto dalle due ali,

Andrea Bacchetti e Michele Sepe, e dal nuovo arrivo, il neozelandese

Chauncy Edwardson. In panchina siederanno: Amar Kudin, Niccolò Zago,

Giuseppe Di Stefano, Matteo Cornelli, Matteo Zitelli, Guido Calabrese, Luca

Roden e Marco Di Massimo.

Direzione di gara affidata al livornese Angelucci, che sarà assistito dai

giudici di linea Tomò e Chirnoaga e dal quarto uomo Romani.

*La probabile formazione*

Edwardson, Sepe, Quartaroli, Valcastelli, Bacchetti, Buscema, Martinelli,

Amenta (cap.), Cristiano (v. cap.), Bianchi, Caffini, Fragnito, Iacob,

Moriconi, Cocivera

A disposizione: Kudin, Zago, Di Stefano, Cornelli, Zitelli, Calabrese,

Roden, Di Massimo

*22 settembre 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

