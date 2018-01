*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 10^ DI ECCELLENZA*

*IL 2018 DELLE FIAMME INIZIA A MOGLIANO*

Roma – Primo match del nuovo anno per il XV della Polizia di Stato che,

domenica 7 gennaio alle 14, farà visita al Rugby Mogliano per la 10^

giornata, prima di ritorno, del massimo campionato nazionale di rugby.

Le Fiamme, in serie positiva da quattro turni, sbarcano in terra veneta

alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo che gli consentirebbe

di mantenere la quarta posizione e di tenere a distanza Viadana e San Donà,

dirette concorrenti ad un posto nei playoff.

Ma l’ostacolo Mogliano non è certamente dei più semplici da affrontare,

così come mette in guardia coach Gianluca Guidi: *“Il Mogliano è una

squadra giovane, in crescita costante e lo ha dimostrato nell’ultimo turno

di campionato quando ha messo in seria difficoltà i campioni d’Italia del

Calvisano. I veneti, dalla loro, hanno anche il vantaggio di poter giocare

a mente sgombra e di poter sperimentare, in questa annata senza

retrocessioni, più soluzioni di gioco. Per questi motivi ho detto ai miei

ragazzi di non prendere assolutamente sottogamba l’impegno, perché non sarà

una partita semplice anche se giochiamo contro una squadra che ha 23 punti

meno di noi e occupa l’ultima posizione in classifica”.*

Per quanto riguarda il XV che scenderà in campo domenica al “Quaggia”, lo

staff delle Fiamme ha dovuto tener conto di alcune defezioni: Filippo

Cristiano non sarà in campo a causa di un’influenza contratta durante il

periodo natalizio, così come incerta è anche la presenza di Giovanni

Licata, convalescente per lo stesso motivo, mentre Jacopo Bianchi non

giocherà perché impegnato con il primo raduno dell’anno della Nazionale

Under20.

In prima linea, con Fabio Cocivera in ripresa da un infortunio, il pilone

sinistro sarà Niccolò Zago, che farà reparto insieme ad Alain Moriconi e

Giuseppe Di Stefano; in seconda ci saranno Davide Fragnito ed Emiliano

Caffini, mentre in terza, insieme a capitan Mirko Amenta, ci saranno i due

flanker Matteo Cornelli e Simone Favaro; con Simone Parisotto fermo ai box

per la botta alla spalla rimediata nella partita con la Lazio, la posizione

di mediano di mischia sarà occupata da Guido Calabrese, mentre la maglia

numero 10 sarà ancora del neozelandese Luca Roden; Roberto Quartaroli e

Samuel Seno saranno i due centri, mentre il triangolo allargato sarà

composto dalle due ali, Andrea Bacchetti e Junior Ngaluafe, e dall’estremo

Chaunchy Edwardson.

Ad arbitrare l’incontro, con fischio d’inizio fissato per le 14 e in

diretta streaming su “The Rugby Channel”, sarà il bresciano Andrea Piardi.

*La probabile formazione*Edwardson; Ngaluafe, Seno, Quartaroli, Bacchetti;

Calabrese, Roden; Amenta (cap), Favaro, Cornelli; Caffini, Fragnito; Di

Stefano, Moriconi, Zago

A disposizione: Kudin, Iovenitti, Iacob, Mammana, Licata (Bergamin),

Buscema, Gasparini, Sepe

5 gennaio 2018

