CS-PREVIEW-LPCvFOR.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 10^ DI ECCELLENZA*

*IL XV CREMISI PER LA TRASFERTA DI PIACENZA*

*Casellato: «Dopo il Mogliano andiamo ad incontrare un’altra squadra in

difficoltà. Non sarà una trasferta semplice, tutt’altro. I loro punti di

forza, mischia e percentuale al piede, ci impongono maggiore attenzione

alla disciplina; dovremo evitare falli inutili. Siamo consapevoli che le

prossime tre partite saranno fondamentali per la nostra stagione».*

*Roma* – Dopo la vittoria di sabato scorso a Mogliano, vera e propria

boccata d’ossigeno che ha permesso al XV della Polizia di Stato di

interrompere una serie negativa e di riavvicinarsi alle posizioni alte

della classifica, arriva un’altra occasione da non perdere per scalare la

classifica.

Sabato 28 gennaio alle 15, per la 10^ giornata di campionato, prima di

ritorno, le Fiamme saranno di scena a Piacenza, dove ad attenderle

troveranno il fanalino di coda Lyons.

Per gli emiliani, attualmente ultimi in classifica con 7 punti, si tratta

di un match fondamentale per risollevare le sorti del campionato, mentre

per i ragazzi di Casellato una vittoria potrebbe voler dire avvicinarsi

ancora di più al Viadana (quarto a quota 23), in vista dello scontro

diretto a Ponte Galeria del 18 febbraio prossimo.

Ma coach Umberto Casellato mette in guardia i suoi, per evitare di prendere

l’impegno con troppa leggerezza: *«Dopo il Mogliano andiamo ad incontrare

un’altra squadra in difficoltà, reduce dalla sconfitta casalinga con il

Reggio e che, quindi, vorrà di certo riscattarsi davanti al proprio

pubblico. Non sarà una trasferta semplice, tutt’altro. I loro punti di

forza sono la mischia chiusa, anche grazie all’arrivo del pilone samoano, e

la percentuale al piede, per cui noi dovremo stare molto attenti alla

disciplina ed evitare falli che potrebbero permettergli di conquistare

troppi punti dalla piazzola. Noi ci siamo allenati, come sempre, al meglio

durante la settimana, con la consapevolezza che le prossime tre partite

saranno fondamentali per la nostra stagione»*.

Questo il quindici che scenderà in campo al “Beltrametti” e che ricalcherà

in gran parte quello uscito vincente dal match con il Mogliano; così in

prima linea vedremo ancora Alain Moriconi e Giuseppe Di Stefano, insieme al

rientrante Fabio Cocivera a pilone sinistro; confermate anche le seconde

linee, Davide Fragnito e Matteo Cornelli, e le terze, con Dennis Bergamin,

Filippo Cristiano e Mirko Amenta. Mediana ancora appannaggio della coppia

Simone Marinaro-Maicol Azzolini, stesso discorso per le ali, Marcello De

Gaspari e Andrea Bacchetti, e per i due centri che saranno il capitano,

Roberto Quartaroli, e Samuel Seno. Unica novità, Filippo Buscema schierato

ad estremo. In panchina siederanno: Amar Kudin, Stefano Iovenitti, Roberto

Tenga, Matteo Cornelli, Gianmarco Duca, Guido Calabrese, Denis Pizzinato e

Pietro Valcastelli.

Arbitrerà l’incontro il fischietto padovano Giuseppe Vivarini, insieme ai

due giudici di linea, Spadoni e Schilirò, e al quarto uomo, Giacomini.

*La probabile formazione*

Wilbore, De Gaspari, Seno, Quartaroli (cap), Bacchetti, Azzolini, Marinaro,

Amenta, Cristiano, Bergamin, Caffini, Fragnito, Di Stefano, Moriconi,

Cocivera

A disposizione: Kudin, Iovenitti, Tenga, Duca, Cornelli, Calabrese,

Pizzinato, Valcastelli

*27 gennaio 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 <+39%20334%20691%201342> – +39 331 3731101

<+39%20331%20373%201101>

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it