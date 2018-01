*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW XI GIORNATA DI ECCELLENZA*

*SCELTA LA FORMAZIONE CHE AFFRONTERA’ IL ROVIGO*

*Guidi: «Rispetto molto il Rovigo, che negli ultimi due anni ha assimilato

ed espresso molto bene il valore tecnico del suo allenatore, Joe McDonnel,

facendo del reparto degli avanti il suo vero e proprio punto di forza. Mi

aspetto una partita molto dura per noi, soprattutto nel confronto tra i

pacchetti di mischia».*

Roma – Big match sabato 27 alla caserma “Stefano Gelsomini” di Ponte

Galeria, con le Fiamme che torneranno in campo dopo un turno di pausa, per

affrontare la Rugby Rovigo, seconda in classifica.

Un match molto importante per entrambe le squadre: per i padroni di casa

l’obiettivo è quello di mantenere saldo il quarto posto in classifica,

ultimo disponibile per i playoff, e tenere lontano il San Donà che ha tre

punti di svantaggio dai Cremisi, mentre i polesani sono lanciati

all’inseguimento della capolista Calvisano, distante solo tre punti e con

il Petrarca Padova che insidia la seconda piazza a quattro lunghezze.

Un’undicesima giornata, quindi, che potrebbe regalare molte sorprese, come

anche confermare le posizioni di vertice.

Le Fiamme, a quota 32 punti in classifica e in striscia positiva da sette

partite (cinque in campionato e due nel Trofeo Eccellenza), reduci

dall’aver staccato il biglietto per la finale dell’ex Coppa Italia, sono

chiamate ad una prova di carattere contro una delle più forti squadre

dell’Eccellenza che finora ha fatto registrare una sola sconfitta.

All’andata allo stadio “Battaglini” di Rovigo finì 19 a 13 per i padroni di

casa: un risultato che lasciò un po’ di amaro in bocca alla squadra

allenata da Gianluca Guidi che arrivò ad un passo dall’espugnare in

campionato, per la prima volta, lo storico impianto dei “Bersaglieri”, nel

frattempo cresciuti molto, soprattutto in mischia, così come conferma il

coach cremisi: *«Rispetto molto il Rovigo, che negli ultimi due anni ha

assimilato ed espresso molto bene il valore tecnico del suo allenatore, Joe

McDonnel, facendo del reparto degli avanti il suo vero e proprio punto di

forza. Mi aspetto una partita molto dura per noi, soprattutto nel confronto

tra i pacchetti di mischia».*

Per quanto riguarda la formazione cremisi che scenderà in campo sabato

prossimo, lo staff delle Fiamme non potrà contare su due pedine importanti:

Simone Favaro e il neozelandese Chauncy Edwardson, entrambi in ripresa da

infortuni muscolari.

Tra gli avanti è da registrare il rientro del pilone sinistro Fabio

Cocivera, che farà reparto insieme ad Alain Moriconi e Giuseppe Di Stefano;

in seconda torna anche Emiliano Caffini che farà coppia con Davide

Fragnito, mentre in terza ci saranno Filippo Cristiano, Jacopo Bianchi e il

capitano Mirko Amenta; in cabina di regia, Guido Calabrese sarà il mediano

di mischia e Luca Roden sarà all’apertura, ma non vestirà la maglia numero

10 come da tradizione in tutte le gare con la Rugby Rovigo, per onorare la

memoria di Stefano Casotti, giocatore di ambedue le squadre, scomparso

prematuramente in un incidente stradale nel 1995; conferme per i due

centri, Roberto Quartaroli e Samuel Seno, mentre il triangolo allargato

sarà composto dall’ex golden boy rossoblu, Andrea Bacchetti, dall’altra

ala, Michele Sepe, e dall’estremo Junior Ngaluafe. In panchina andranno

Amar Kudin, Niccolò Zago, George Iacob, Matteo Cornelli, Giovanni Licata,

Luca Martinelli, Filippo Buscema e Matteo Gabbianelli.

Arbitrerà l’incontro il padovano Giuseppe Vivarini, insieme agli

assistenti, Passacantando e Bonacci, e al quarto uomo Salvi.

*La probabile formazione*

Ngaluafe; Sepe, Seno, Quartaroli, Bacchetti; Roden, Martinelli; Amenta

(cap.), Bianchi, Cristiano; Caffini, Fragnito; Di Stefano, Moriconi,

Cocivera.

A disposizione: Kudin, Zago, Iacob, Cornelli, Licata, Martinelli, Buscema,

Gabbianelli

26 gennaio 2018

Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it