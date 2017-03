CS-FOR-V-REG.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW XII GIORNATA*

*IL XV CREMISI CHE SABATO SFIDERA’ IL REGGIO*

*Casellato: «L’obiettivo è ancora quello che ci siamo prefissati ad inizio

stagione ed è pienamente alla nostra portata. Stiamo migliorando rispetto

all’inizio della stagione e il gruppo questo lo ha percepito e sta

prendendo consapevolezza dei propri mezzi. Con il Reggio dovremo rispettare

dall’inizio alla fine il piano di gioco che abbiamo impostato. Alla fine

degli ottanta minuti tireremo le somme».*

*Roma* – Dopo la convincente vittoria ottenuta nell’ultimo turno con il

Viadana, le Fiamme saranno di scena ancora sul sintetico della caserma

“Stefano Gelsomini” sabato 4 marzo per incontrare il Rugby Reggio nella XII

giornata del campionato di Eccellenza.

Una gara in cui il XV della Polizia di Stato cerca la conferma del rilancio

nel campionato e parte a testa bassa nella lotta per la conquista del

quarto posto, ampiamente ancora nelle possibilità del team allenato da

Umberto Casellato, e che vede in lizza ben cinque squadre racchiuse in soli

quattro punti.

Proposito della giornata per le Fiamme sarà innanzitutto quello di far

dimenticare la sconfitta di un solo punto subita in casa degli emiliani

alla terza giornata, ma anche di mettere in cassaforte più punti possibili

per non perdere il contatto con le altre squadre e, anche, di trovare una

certa continuità nelle prestazioni da qui a fine campionato, così come

dichiara coach Umberto Casellato: *«L’obiettivo è ancora quello che ci

siamo prefissati ad inizio stagione ed è pienamente alla nostra portata: le

partite sono ancora tante, così come sono tanti i punti disponibili, ma

dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo iniziato a tracciare con il

match vinto contro Viadana. Stiamo migliorando rispetto all’inizio della

stagione e il gruppo questo lo ha percepito e sta prendendo consapevolezza

dei propri mezzi. Ma dobbiamo, comunque, stare sempre molto attenti, perché

questo campionato, che si sta rivelando particolarmente avvincente

soprattutto per la lotta alla zona playoff, ha insegnato che nessuno è al

sicuro in casa propria: le vittorie in trasferta sono state tante e ad ogni

giornata c’è sempre un risultato che ha sovvertito il pronostico. Per

quanto riguarda la partita di domani, il nostro obiettivo sarà quello di

rispettare dall’inizio il piano di gioco che abbiamo impostato. Alla fine

degli ottanta minuti tireremo le somme».*

Questo il XV scelto dallo staff cremisi: prima linea composta da Fabio

Cocivera, Alain Moriconi e Roberto Tenga, con la coppia Emiliano

Caffini-Gianmarco Duca in seconda, Matteo Zitelli e Filippo Cristiano a

flanker e con il numero 8 Mirko Amenta a chiudere il pacchetto di mischia.

Guido Calabrese sarà il mediano di mischia, mentre a Maicol Azzolini sarà

affidata la regia; la coppia di centri sarà formata dal capitano Roberto

Quartaroli e Samuel Seno, con Andrea Bacchetti e Marcello De Gaspari alle

ali, e Amo Wilbore estremo. In panchina andranno Valerio Vicerè, Stefano

Iovenitti, Giuseppe Di Stefano, Davide Fragnito, Dennis Bergamin, Giuseppe

Sapuppo, Simone Marinaro e Simone Parisotto.

Kickoff previsto per le ore 15. Ad arbitrare l’incontro sarà il cremonese

Elia Rizzo, insieme agli assistenti Chirnoaga e Belvedere, e al quarto uomo

Romani.

*La probabile formazione*

Wilbore; De Gaspari, Seno, Quartaroli (cap), Bacchetti; Azzolini, Marinaro;

Amenta, Cristiano, Zitelli; Caffini, Duca; Tenga, Moriconi, Cocivera.

A disposizione: Vicerè, Iovenitti, Di Stefano, Fragnito, Bergamin,

Marinaro, Sapuppo, Parisotto

*3 marzo 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

