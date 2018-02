*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW XII GIORNATA*

*SCELTO IL XV PER IL MATCH CONTRO I CAMPIONI D’ITALIA*

Roma – Impegno importante per le Fiamme che, in occasione della 12^

giornata di Eccellenza che si giocherà sabato 3 febbraio alle 15,00,

incontreranno i Campioni d’Italia del Patarò Calvisano.

Sarà un match particolare per i Cremisi: oltre ad affrontare la squadra più

forte del campionato, dovranno vedersela anche con la cabala. Infatti, in

tutti gli incontri disputati finora sia in Serie A che in Eccellenza, il

Calvisano è l’unica squadra contro la quale il XV della Polizia di Stato,

sia in casa che in trasferta, è sempre uscito sconfitto dal campo.

Quella di avvicinamento al match con i bresciani, per le Fiamme è stata una

settimana particolare, durante la quale lo staff tecnico ha dovuto fare i

conti con le numerose assenze sia per le convocazioni nelle varie Nazionali

(Giovanni Licata con la Maggiore e Iacopo Bianchi con la Under 20), sia per

un’infermeria particolarmente affollata: fermi per problemi muscolari

Chauncy Edwardson, Simone Favaro e Giuseppe Di Stefano, Filippo Cristiano

in via di guarigione per un colpo all’occhio durante il match con Rovigo,

così come ancora in recupero Simone Parisotto, mentre si allungano i tempi

per il rientro in campo di Ludovico Vaccari.

*«Sabato ci aspetta un match molto importante e che ci darà la possibilità

di misurarci contro la squadra più in forma del campionato *– ha dichiarato

il capitano cremisi, Mirko Amenta –* Ci stiamo esprimendo bene a livello di

gioco e il pareggio di sabato scorso con Rovigo ne è la dimostrazione.

Questa settimana ci siamo preparati bene e nonostante le assenze sono

sicuro che daremo, come sempre, il massimo, perché abbiamo una rosa ampia e

di qualità, e chi scenderà in campo di certo non si risparmierà fino

all’ultimo minuto».*

Questo il XV scelto dallo staff tecnico per la sfida al Calvisano: in prima

linea, insieme al tallonatore Alain Moriconi, ci saranno Niccolò Zago e

George Iacob, mentre in seconda è confermata la coppia composta da Davide

Fragnito e Emiliano Caffini; cambi in terza, con Matteo Zitelli e Matteo

Cornelli in posizione di flanker e capitan Mirko Amenta che chiuderà il

pacchetto di mischia a numero 8; il neo papà Guido Calabrese sarà il

mediano di mischia, mentre Filippo Buscema partirà titolare con la maglia

numero 10; Roberto Quartaroli e Samuel Seno saranno i due centri, mentre il

triangolo allargato sarà lo stesso del match di sabato scorso con le due

ali, Andrea Bacchetti e Michele Sepe, e l’estremo Junior Ngaluafe. In

panchina andranno: Amar Kudin, Fabio Cocivera, Alessio Ceglie, Gianmarco

Duca, Luca Mammana, Luca Roden e Matteo Gabbianelli (Matteo Gasparini).

Arbitrerà l’incontro il livornese Matteo Liperini, con i due assistenti,

Schipani e Vedovelli, e il quarto uomo, Pulpo.

La probabile formazione

Ngaluafe; Sepe, Seno, Quartaroli, Bacchetti; Buscema, Calabrese; Amenta,

Cornelli, Zitelli; Caffini, Fragnito; Iacob, Moriconi, Zago

A disposizione: Kudin, Cocivera, Ceglie, Duca, Mammana, Roden, Gabbianelli

(Gasparini)

*2 febbraio 2018*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

