*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW XIII GIORNATA*

*IL XV DELLE FIAMME PER LA SFIDA CASALINGA CON IL REGGIO*

*Guidi: «Dobbiamo rimetterci in carreggiata e ritrovare la strada giusta

per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati all’inizio di questa

stagione».*

Roma – Impegno casalingo per le Fiamme che, sabato 17 febbraio alle 15,

ospiteranno sul sintetico della caserma “Stefano Gelsomini” il Conad Reggio

per la XIII giornata del campionato di Eccellenza.

Il XV della Polizia di Stato, reduce dalla sconfitta nell’ultimo turno con

la capolista Calvisano che ha interrotto la serie di 8 risultati utili tra

campionato e coppa, comportndo la momentanea perdita del quarto posto,

attualmente occupato dal Viadana con un solo punto di vantaggio, è chiamato

ad una prova di carattere per dimostrare di meritare un posto tra le prime

quattro.

Ma l’avversario da affrontare, non è sicuramente dei più agevoli, così come

ricorda anche coach Gianluca Guidi: «Abbiamo il massimo rispetto per il

Reggio, anche perché è una delle poche squadre che è arrivata vicinissima a

battere team del calibro di Calvisano e Petrarca. Dobbiamo rimetterci in

carreggiata e ritrovare la strada giusta per centrare gli obiettivi che ci

siamo prefissati all’inizio di questa stagione».

Per quanto riguarda i 23 che sabato scenderanno in campo a Ponte Galeria,

coach Guidi non potrà contare su Giuseppe Di Stefano, infortunatosi nel

match casalingo con il Rovigo, e Filippo Cristiano, ancora in via di

recupero e Fabio Cocivera. Dunque, spazio prima linea ai due piloni Niccolò

Zago e George Iacob, con Alain Moriconi a tallonatore; seconda linea sempre

occupata dalla coppia composta da Davide Fragnito ed Emiliano Caffini,

mentre in terza rientra Simone Favaro insieme a Matteo Cornelli come

flanker, con il capitano Mirko Amenta a numero 8; rientra anche Simone

Parisotto a 9, mentre il mediano d’apertura sarà ancora Luca Roden; alle

ali ci saranno Andrea Bacchetti e Junior Ngaluafe, con Matteo Gabbianelli e

Roberto Quartaroli a centri; chiuderà la formazione Chaunchy Edwardson con

la maglia numero 15. In panchina andranno Amar kudin, Stefano Iovenitti,

Alessio Ceglie, Luca Mammana (o Gianmarco Duca), Matteo Zitelli, Guido

Calabrese, Samuel Seno e Michele Sepe.

Arbitrerà l’incontro il beneventano Vincenzo Schipani, insieme ai giudici

di linea, Chirnoaga e Rosella, e al quarto uomo, Romani.

La probabile formazione

Edwardson; Ngaluafe, Quartaroli, Gabbianelli, Bacchetti; Roden, Parisotto;

Amenta (cap.), Favaro, Cornelli; Caffini, Fragnito; Iacob, Moriconi, Zago

A disposizione: Kudin, Iovenitti, Ceglie, Mammana/Duca, Zitelli, Calabrese,

Seno, Sepe

16 febbraio 2018

Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby

