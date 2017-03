CS-PREVIEW-FORvSDN.pdf

*Per le Fiamme la strada verso i playoff passa dal Veneto*

*Scelto il XV che domenica affronterà il San Donà*

*Casellato: «Questa partita arriva in un nostro momento positivo, ma ancora

dobbiamo migliorare: siamo poco costanti. Abbiamo preparato la partita con

San Donà così come tutte le altre giocate finora: sarà sicuramente un match

difficile e vincerlo vorrebbe dire aggiungere un tassello importante, ma

non lo consideriamo quasi come una finale o uno spareggio».*

Roma – Giornata chiave la 13^ di Eccellenza che, domenica 12 alle 14, vedrà

i Cremisi tentare ancora la scalata al quarto posto, stavolta in trasferta

a San Donà di Piave.

Dopo la vittoria casalinga con il Reggio, seconda consecutiva per la prima

volta della stagione, il XV della Polizia di Stato sbarca sulle rive del

Piave in cerca di quel tris che gli permetterebbe di avvicinarsi ancora di

più al quarto posto e di staccare il Lafert San Donà, con il quale

condivide , insieme al Mogliano, la quinta piazza a quota 26 punti.

All’andata il team allenato da Ansell ebbe la meglio sulle Fiamme di soli

tre punti tra le mura amiche del “Gelsomini”: una sconfitta non dimenticata

dai ragazzi di Casellato e che potrebbe essere cancellata da una vittoria

al “Pacifici”.

Ma vincere a San Donà non è mai stato facile per nessuno e la squadra

veneta in questa stagione vanta scalpi eccellenti come Mogliano e Rovigo.

Però, dopo la vittoria con il Reggio Emilia il morale del team cremisi è

alto ed è palpabile la consapevolezza di poter riuscire a raggiungere

l’obiettivo playoff, così come conferma coach Umberto Casellato: *«Questa

partita arriva in un nostro momento positivo, in cui la fiducia nei nostri

mezzi è salita, soprattutto dopo vittorie contro squadre nostre dirette

concorrenti alla quarta piazza come il Viadana. Ma ancora dobbiamo

migliorare: siamo poco costanti nelle nostre prestazioni e la nostra

performance è altalenante nell’arco degli 80 minuti. Per quanto riguarda il

match di domenica, affronteremo una squadra che ha tra le sue fila molti

giocatori esperti, soprattutto nella mediana: uno su tutti Ambrosini, che

viaggia su percentuali al piede superiori all’80%. Per noi potrebbe essere

un ulteriore pericolo e per questo dobbiamo stare attenti alla disciplina,

anche se sono abbastanza sereno da questo punto di vista dato che, nelle

ultime due partite, di media non siamo andati mai oltre le 10 penalità

subite: un trend positivo che mi fa ben sperare. Guardando i numeri, San

Donà è tra le squadre che ha difeso peggio, ma occupa quella posizione

perché è riuscita a mettere in cascina le partite più importanti contro le

dirette concorrenti, tralasciando un po’ di più quelle contro i “top team”

dell’Eccellenza. Questo la rende una compagine ancora più pericolosa:

quella contro di noi sarà una di quelle partite da vincere per continuare a

correre per le prime posizioni. Abbiamo preparato questa partita così come

tutte le altre giocate finora: sarà sicuramente un match difficile e

vincerlo vorrebbe dire aggiungere un tassello importante, ma non lo

consideriamo quasi come una finale o uno spareggio».*

Scelto dallo staff cremisi il XV titolare per il match di domenica: solo

due cambi rispetto alla formazione uscita vincente dalla partita di sabato

scorso contro il Rugby Reggio. Novità in prima linea dove Giuseppe Di

Stefano partirà titolare insieme a Fabio Cocivera e Alain Moriconi;

Gianmarco Duca ed Emiliano Caffini saranno le seconde linee, mentre in

terza saranno confermati Matteo Zitelli, Filippo Cristiano e Mirko Amenta.

Nessun cambio nella mediana, che sarà ancora appannaggio di Guido Calabrese

e Maicol Azzolini, così come conferme arrivano anche dalle due Andrea

Bacchetti e Marcello De Gaspari. Al centro, il capitano Roberto Quartaroli

sarà affiancato da Giuseppe Sapuppo, seconda novità rispetto al XV di

sabato scorso. Confermato anche il neozelandese Amo Wilbore con il numero

15. In panchina siederanno Valerio Vicerè, Stefano Iovenitti, Roberto

Tenga, Davide Fragnito, Dennis Bergamin, Simone Marinaro, Simone Parisotto

e Giovanni Massaro.

Fischio d’inizio anticipato di un’ora rispetto agli altri campi, alle 14.

Ad arbitrare l’incontro sarà il fischietto lecchese Luca Trentin.

*La probabile formazione*

Wilbore; De Gaspari, Sapuppo, Quartaroli (cap.), Bacchetti; Azzolini,

Calabrese; Amenta, Cristiano, Zitelli; Caffini, Duca; Di Stefano, Moriconi,

Cocivera.

A disposizione: Vicerè, Iovenitti, Tenga, Fragnito, Bergamin. Marinaro,

Parisotto, Massaro.

10 marzo 2017

