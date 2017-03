CS-PREVIEW-FOR-V-PET.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 14^ DI ECCELLENZA*

*LA FORMAZIONE DELLE FIAMME PER LA SFIDA CON IL PETRARCA*

*Casellato: «Domenica il nostro compito sarà ancora più difficile del

solito, perché incontreremo una squadra che ha più di una motivazione per

venire qui da noi a fare più punti possibile. Il Petrarca ci è sopra di più

di 20 punti e ha finora vinto il doppio delle nostre partite, ma nonostante

ciò, cercheremo di fare la partita nel modo in cui l’abbiamo preparata

durante la settimana, soprattutto dal punto di vista della costanza. Ripeto

quel che ho detto la scorsa settimana: ai playoff noi ci crediamo ancora!».*

*Roma* – Domenica 19 marzo, le Fiamme torneranno tra le mura amiche della

caserma “Gelsomini” di Ponte Galeria, per affrontare il Petrarca nella 14^

giornata del campionato di Eccellenza.

Partita molto sentita per il XV della Polizia di Stato, quasi come un

derby, date le origini comuni delle due squadre: fu proprio a Padova che,

nel 1955, un gruppo di poliziotti del Reparto Celere che dopo il lavoro si

incontravano sul campo da rugby creò l’embrione di quella società che, di

lì a poco, avrebbe vinto ben cinque scudetti guadagnandosi l’appellativo di

“Mitici Cremisi”.

Dopo San Donà, in casa Fiamme è stata una settimana di analisi delle

motivazioni dell’ennesima sconfitta maturata con un distacco esiguo in

questa stagione e soprattutto nella seconda frazione di gioco, dopo aver

chiuso in vantaggio la prima.

Certamente la sfida con il Petrarca non arriva nel momento migliore: i

“Tuttineri” sono secondi in classifica, in piena scalata alla capolista

Calvisano per assicurarsi la prima piazza che, nell’anno del 70°

anniversario della società veneta, significherebbe giocare un’eventuale

finale di campionato in casa il prossimo 27 maggio.

Le Fiamme invece continuano la rincorsa al quarto posto, attualmente

distante solo tre punti ed occupato dall’accoppiata Viadana-San Donà e

ancora pienamente alla portata, così come dichiara coach Umberto

Casellato: *«Noi

ai playoff ci crediamo ancora: mancano sei giornate alla fine e siamo a

pochi punti dal quarto posto. Domenica il nostro compito sarà ancora più

difficile del solito, perché incontreremo una squadra che, oltre ad aver

dimostrato di essere una delle più forti e quella con l’organico più

completo dell’Eccellenza, ha più di una motivazione per venire qui da noi a

fare più punti possibile. Non nascondiamoci, il divario tra noi e loro è

chiaro e i numeri parlano chiaro: il Petrarca ci è sopra di più di 20 punti

e ha finora vinto il doppio delle nostre partite. Nonostante ciò, noi

cercheremo di fare la partita nel modo in cui l’abbiamo preparata durante

la settimana, soprattutto dal punto di vista della costanza: giocare due

tempi con la stessa intensità è il nostro obiettivo principale. Ripeto quel

che ho detto prima e anche la scorsa settimana: noi ci crediamo!»*.

Qualche problema per lo staff cremisi per quanto riguarda la formazione che

scenderà in campo domenica, dato dagli infortuni del capitano Roberto

Quartaroli e Matteo Zitelli, che saranno sostituiti da Giovanni Massaro e

Dennis Bergamin. Questo il XV che affronterà il Petrarca: confermata la

prima linea di San Donà con Fabio Cocivera, Alain Moriconi e Giuseppe Di

Stefano, che alle loro spalle, in seconda, troveranno Gianmarco Duca e

Emiliano Caffini; in terza linea ci saranno Filippo Cristiano, capitano di

giornata, con Dennis Bergamin e Mirko Amenta. Simone Marinaro sarà il

mediano di mischia e Maicol Azzolini sarà in campo con la maglia numero 10,

mentre le posizioni dei centri saranno occupate da Giovanni Massaro e

Giuseppe Sapuppo. I due rodigini, Marcello De Gaspari e Andrea Bacchetti,

comporranno il triangolo allargato insieme all’estremo Amo Wilbore. In

panchina: Valerio Vicerè, Stefano Iovenitti, Roberto Tenga, Davide

Fragnito, Matteo Cornelli, Guido Calabrese, Simone Parisotto e Marco Di

Massimo.

Kickoff previsto per le 15. A dirigere la gara sarà il fischietto

trevigiano, Claudio Blessano, coadiuvato dai due assistenti, Angelucci e

Belvedere, e dal quarto uomo, Romani.

*La probabile formazione*

Wilbore; De Gaspari, Massaro, Sapuppo, Bacchetti; Azzolini, Marinaro;

Amenta, Cristiano (cap), Bergamin; Caffini, Duca; Di Stefano, Moriconi,

Cocivera.

A disposizione: Vicerè, Iovenitti, Tenga, Fragnito, Cornelli, Calabrese,

Parisotto, Di Massimo.

*Roma, 17 marzo 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

