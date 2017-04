CS-PREVIEW-FOR-V-CAL.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 16 GIORNATA*

*SABATO A PONTE GALERIA ARRIVA IL CALVISANO CAPOLISTA*

*Casellato: «Il Calvisano è una vera e propria corazzata e occupa

meritatamente la prima posizione della classifica, ma noi siamo gli unici

ad essere riusciti a mettere a segno ben tre mete a casa loro e anche per

questo motivo sappiamo bene che avranno di certo messo a punto una

strategia per arginarci. La sconfitta in finale con il Viadana ci ha

lasciato l’amaro in bocca, ma abbiamo deciso da subito di archiviarla: il

nostro obiettivo, seppur difficile, resta sempre quello di arrivare ai

playoff».*

Roma – Archiviata la finale del Trofeo Eccellenza di sabato scorso a

Firenze, le Fiamme si rituffano nel campionato di Eccellenza che, a tre

giornate dal termine, le vede ancora in corsa per un posto tra le prime

quattro: i Cremisi con 32 punti occupano la quinta piazza, a sole due

lunghezze dal Viadana.

A 240 minuti dal termine della regular season, il XV della Polizia di Stato

dovrà affrontare tre incontri decisivi, a cominciare da quello di sabato 8

aprile, con inizio anticipato alle 14,30, tra le mura amiche della caserma

“Stefano Gelsomini” contro i primi della classe del Patarò Calvisano.

Una “sfida nella sfida” per le Fiamme che, oltre a doversi battere contro

la squadra che comanda la classifica, dovranno vedersela anche contro la

cabala fa dei bresciani l’unica squadra dell’Eccellenza contro cui i

Cremisi non hanno mai vinto, sia in casa che fuori anche quando entrambe le

compagini militavano in Serie A.

Dunque, una motivazione in più per il team allenato da Umberto Casellato

che, all’andata al “Pata-Peroni Stadium” segnò ben tre mete, una in più

degli avversari, ma uscì sconfitto grazie alla precisione al piede di

Novillo, vero e proprio cecchino del match.

*«Sarà una partita molto difficile, è inutile nasconderlo *– dichiara il

coach delle Fiamme, Umberto Casellato –* il Calvisano è una vera e propria

corazzata, con un organico di tutto rispetto, e sono anche i numeri a

dirlo: con una media superiore alle 7 mete realizzate a partita e poco più

di una sola al passivo, occupa meritatamente la prima posizione della

classifica. Noi siamo gli unici ad essere riusciti a mettere a segno ben

tre mete a casa loro e anche per questo motivo sappiamo bene che avranno di

certo messo a punto una strategia per arginarci. La sconfitta in finale con

il Viadana ci ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca, soprattutto per

come è maturata, ma abbiamo deciso da subito di archiviarla e di passare

oltre, perché il nostro obiettivo, seppur difficile, resta sempre quello di

arrivare ai playoff e, con solo due punti di distacco dalla quarta e tre

partite al termine della stagione, è di certo difficile, ma non

impossibile. Sabato dovremo stare molto attenti alla disciplina, così come

lo siamo stati nelle ultime partite in cui siamo restati al di sotto delle

dieci penalità subite: questa sarà una delle chiavi del match. Questa

stagione ci ha insegnato che le “partite della vita” o le “ultime spiagge”

non esistono: tutti i match si sono rivelati come decisivi e anche quello

di sabato, come gli altri due che seguiranno, lo sarà».*

La formazione scelta dallo staff cremisi per il match con il Calvisano sarà

molto simile a quella che ha disputato la finale del Trofeo Eccellenza: in

prima linea tornerà a destra Giuseppe Di Stefano, insieme a Fabio Cocivera

e Alain Moriconi a tallonatore, con Gianmarco Duca ed Emiliano Caffini che

prenderanno posto in seconda linea; confermato a numero 8 Mirko Amenta, con

Matteo Zitelli, al rientro dal primo minuto, e Filippo Cristiano che

andranno a completare la terza linea; confermata anche la cabina di regia

formata da Simone Marinaro e Filippo Buscema, ex di turno, mentre i due

centri saranno Giuseppe Sapuppo e Samuel Seno; nessuna novità anche dal

triangolo allargato dove saranno schierati Andrea Bacchetti, Marcello De

Gaspari e l’estremo neozelandese, Amo Wilbore. In panchina ci saranno

Valerio Vicerè, Stefano Iovenitti, Roberto Tenga, Davide Fragnito, Dennis

Bergamin, Guido Calabrese, Maicol Azzolini e Pietro Valcastelli.

Arbitro dell’incontro sarà il cremonese Elia Rizzo, alla sua seconda

direzione a Ponte Galeria, insieme ai due assistenti, Nobile e Belvedere, e

al quarto uomo, Rosamilla.

*La probabile formazione*

Wilbore; De Gaspari, Seno, Sapuppo, Bacchetti; Buscema, Marinaro; Amenta,

Cristiano (cap), Zitelli; Caffini, Duca; Di Stefano, Moriconi, Cocivera

A disposizione: Vicerè, Iovenitti, Tenga, Fragnito, Bergamin, Calabrese,

Valcastelli

*7 aprile 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it