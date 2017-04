CS-PREVIEW-ROV-v-FOR.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW XVII GIORNATA*

*IL XV DELLE FIAMME PER I CAMPIONI D’ITALIA*

*Casellato: «Andiamo a Rovigo forti dell’ottima prestazione di sabato

scorso, anche se non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato. Ed è proprio

la nostra voglia di riscatto che ci dà la forza per poterci ancora giocare

le nostre, seppur esigue, speranze di raggiungere la zona playoff. Al

“Battaglini” difficile anche vincere in amichevole, per cui dovremo essere

ben concentrati e cercare di ripetere la stessa prestazione difensiva del

match con il Calvisano».*

*Roma* – Penultimo atto del Campionato di Eccellenza e giochi ancora aperti

per la corsa al quarto posto tra Fiamme e Viadana. I Cremisi, a sole tre

lunghezze dai mantovani, sabato 15 tenteranno di mantenersi ancora la

strada aperta per un posto nei playoff al “Battaglini” di Rovigo, dove alle

16 si troveranno di fronte i campioni d’Italia nella 17^ giornata.

All’andata furono i “Bersaglieri” ad imporsi a Ponte Galeria con un drop

sul finale di Basson: un film già visto molte volte quest’anno in casa

cremisi e replicato anche sabato scorso contro il Calvisano, nonostante

l’ottima prova del XV della Polizia di Stato che, alla fine, ha dovuto

cedere di un solo punto di fronte alla “corazzata” bresciana.

Ed è proprio dall’ottima prestazione fornita nell’ultima partita che le

Fiamme vogliono ripartire, nella consapevolezza di avere i mezzi per

arrivare alla fase finale del campionato e per tentare di fare punti nello

stesso stadio in cui riuscirono a portare a casa uno storico Trofeo

Eccellenza nel 2014, così come conferma coach Umberto Casellato: *«Andiamo

a Rovigo forti dell’ottima prestazione di sabato scorso, anche se non

abbiamo raccolto quanto avremmo meritato. Ed è proprio la nostra voglia di

riscatto che ci dà la forza per poterci ancora giocare le nostre, seppur

esigue, speranze di raggiungere la zona playoff. Tranne i giocatori

indisponibili da tempo e il capitano Roberto Quartaroli, la nostra rosa è

totalmente a disposizione e con lo staff abbiamo scelto la formazione che,

in questo momento, ci sembra più adatta ad affrontare i campioni d’Italia.

Sappiamo che il “Battaglini” è uno stadio in cui è difficile anche vincere

in amichevole, per cui dovremo essere ben concentrati e attenti per tutti

gli ottanta minuti del match, durante i quali cercheremo di ripetere la

stessa prestazione difensiva del match con il Calvisano. Inutile dire che

attenderemo anche notizie dall’Acqua Acetosa, dove la Lazio affronterà

Viadana, sperando che i nostri “cugini” a fine giornata ci facciano un bel

regalo».*

Pochissime novità nel XV che affronterà il Rovigo, rispetto a quello che

sabato scorso ha giocato con il Calvisano: Fabio Cocivera, Alain Moriconi e

Giuseppe Di Stefano comporranno la prima linea cremisi e, alle loro spalle,

ci saranno ancora Emiliano Caffini e Gianmarco Duca; nessuna novità anche

in terza, con i due flanker, Filippo Cristiano e Matteo Zitelli, e il

numero 8 Mirko Amenta; Simone Marinaro sarà il mediano di mischia, mentre

in cabina di regia stavolta ci sarà Maicol Azzolini, che non vestirà la

maglia numero 10 come da tradizione in tutte le partite tra Fiamme Oro e

Rovigo, per onorare la memoria di Stefano Casotti; al centro ci saranno di

nuovo Giuseppe Sapuppo e Samuel Seno, così come è confermata anche la

coppia di ali rodigina, composta da Andrea Bacchetti e Marcello De Gaspari;

chiuderà la formazione l’estremo neozelandese Amo Wilbore. In panchina

siederanno: Valerio Vicerè, Stefano Iovenitti, Roberto Tenga, Davide

Fragnito, Dennis Bergamin, Guido Calabrese, Filippo Buscema e Pietro

Valcastelli.

Fischio d’inizio previsto per le 16; ad arbitrare l’incontro sarà il

montebellunese Claudio Blessano, con i due assistenti, Gnecchi e Laurenti,

e il quarto uomo, Brescacin.

*La probabile formazione*

Wilbore; De Gaspari, Seno, Sapuppo, Bacchetti; Azzolini, Marinaro; Amenta,

Cristiano (cap.), Zitelli; Caffini, Duca; Di Stefano, Moriconi, Cocivera

A disposizione: Vicerè, Iovenitti, Tenga, Fragnito, Bergamin, Calabrese,

Buscema, Valcastelli

*14 aprile 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

