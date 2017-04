CS-FOR-V-MOG.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW XVIII GIORNATA*

*CON IL MOGLIANO, ULTIMO TRENO-PLAYOFF PER LE FIAMME*

*Casellato: «Ci giochiamo gran parte della stagione, ma sabato non

dipenderà solamente da noi: dovranno verificarsi anche altri eventi, ma

innanzitutto, cosa non scontata, dovremo battere un Mogliano che

sicuramente non verrà a Roma per fare una gita. Ma il nostro dovere è di

crederci fino alla fine e lo faremo. Sarà importante restare concentrati

sulla nostra prestazione, senza ascoltare le notizie che arriveranno da

Viadana».*

*Roma* – Ultimi ottanta minuti della regular season per le Fiamme che

sabato 29, tra le mura amiche della caserma “Stefano Gelsomini”, tenteranno

l’ultimo assalto ai playoff.

L’avversario di turno sarà il Mogliano Rugby, reduce dalla sconfitta nel

Continental Shield con i russi dell’Enisei, già battuto all’andata al

“Quaggia” e attualmente settimo in classifica con 30 punti.

Quello di sabato è, però, di certo l’ultimo treno-playoff per il XV della

Polizia di Stato che, sempre in caso di vittoria con i veneti, dovrebbe

attendere il finale del match di Viadana, dove i mantovani (attualmente in

classifica davanti alle Fiamme di tre lunghezze) se la vedranno con i

campioni d’Italia del Rovigo, battuti proprio sabato scorso al “Battaglini”

dai Cremisi. L’unico risultato possibile per le Fiamme contro il Mogliano

sarebbe la vittoria, possibilmente con cinque punti, che in caso di

sconfitta (anche con bonus) o di pareggio del Viadana, aprirebbe le porte

del quarto posto ai Cremisi, in vantaggio 5-4 negli scontri diretti con i

gialloneri.

Dunque, una combinazione di risultati, anche se di difficile realizzazione,

che permetterebbe alle Fiamme di raddrizzare una stagione caratterizzata da

molti alti e bassi, nonché da numerose sconfitte arrivate per una manciata

di punti. Ma coach Umberto Casellato mette in guardia i suoi, consapevole

della difficoltà che incontreranno affrontando la squadra veneta, con la

quale vinse uno storico scudetto nel 2013: *«Ci giochiamo gran parte della

stagione. Purtroppo non dipenderà solamente da noi, ma dovranno verificarsi

anche altri eventi: innanzitutto, cosa non scontata, dovremo battere un

Mogliano che sicuramente non verrà a Roma per fare una gita; poi, dovremo

sperare che il Rovigo vinca a Viadana, possibilità che ritengo abbastanza

remota. Ma il nostro dovere è di crederci fino alla fine e lo faremo. Sarà

importante restare concentrati sulla nostra prestazione, senza ascoltare le

notizie che arriveranno da Viadana. Per prima cosa dobbiamo pensare a

vincere la partita, poi si vedrà cosa accadrà. Guardando le statistiche del

campionato, con lo staff abbiamo notato come, soprattutto in fase

difensiva, il Mogliano sia nettamente migliorato durante il girone di

ritorno e questo è stato un dato su cui riflettere durante la settimana.

Nel complesso è una squadra difficile da affrontare, abbastanza ostica per

tutti e sicuramente vorrà chiudere nel migliore dei modi un campionato che

quest’anno è stato un po’ avaro di soddisfazioni».*

La formazione che scenderà in campo sabato alle 16 sarà molto simile a

quella dei primi quaranta minuti del match vinto a Rovigo: terzetto di

prima linea ancora composto da Fabio Cocivera, Alain Moriconi e Roberto

Tenga, con alle proprie spalle Gianmarco Duca ed Emiliano Caffini in

seconda; nessuna novità in terza linea, dove ci saranno il capitano Filippo

Cristiano, Matteo Zitelli e Mirko Amenta; invariata anche la coppia di

mediani, composta da Filippo Buscema e Simone Marinaro, come anche il

triangolo allargato dove prenderanno posto le due ali, Andrea Bacchetti e

Marcello De Gaspari, e l’estremo Amo Wilbore; unica novità rispetto

all’ultimo match, la presenza di Pietro Valcastelli a centro dal primo

minuto, insieme al compagno di reparto Giuseppe Sapuppo. In panchina ci

saranno: Valerio Vicerè, Stefano Iovenitti, Giuseppe Di Stefano, Davide

Fragnito, Dennis Bergamin, Guido Calabrese, Maicol Azzolini e Giovanno

Massaro.

Arbitrerà l’incontro il livornese Matteo Liperini, insieme ai giudici di

linea, Pier’Antoni e Nobile, e al quarto uomo, Romani.

*La probabile formazione*

Wilbore; De Gaspari, Sapuppo, Valcastelli, Bacchetti; Buscema, Marinaro;

Amenta, Cristiano (cap.), Zitelli; Caffini, Duca; Tenga, Moriconi, Cocivera

A disposizione: Vicerè, Iovenitti, Di Stefano, Fragnito, Bergamin,

Calabrese, Azzolini, Massaro

*28 aprile 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

