CS-ROV-V-FOR.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 2^ GIORNATA*

*SCELTO IL XV PER LA TRASFERTA DI ROVIGO*

*Guidi: «Dimentichiamoci l’amichevole di agosto: il Rovigo visto allora non

sarà sicuramente quello che incontreremo domani. Mi aspetto una partita

dura in uno stadio importante, ma che ha visto spesso le Fiamme Oro fare

bene. Dovremo mostrare e mantenere la nostra identità per tutti gli 80

minuti».*

Roma – Secondo appuntamento del campionato di Eccellenza e per le Fiamme è

subito “big match”. Sabato 30 settembre, con kickoff fissato alle 16, il XV

della Polizia di Stato sarà di scena allo stadio “Mario Battaglini” di

Rovigo, per affrontare i vicecampioni d’Italia.

I Cremisi si presentano all’appuntamento dopo la vittoria ottenuta nella

prima giornata all’esordio casalingo con il Mogliano e una settimana

passata a preparare al meglio l’appuntamento con i polesani, già incontrati

e battuti in amichevole 20-10 lo scorso 26 agosto; un risultato sul quale,

però, coach Gianluca Guidi mette in guardia: *«Ho chiesto ai ragazzi di

dimenticarsi l’amichevole giocata un mese fa, perché anche se abbiamo

vinto, il rugby d’agosto non è quello reale: le squadre provano molte

soluzioni in quei casi e il Rovigo visto allora non sarà sicuramente quello

che incontreremo domani. Giochiamo contro una delle squadre sicuramente più

attrezzate dell’Eccellenza, migliorata rispetto alla scorsa stagione poiché

ha aggiunto maggior consistenza soprattutto nel reparto degli avanti e ha

anche preso due stranieri di sicuro valore dietro. Ci aspettiamo una

partita dura in uno stadio importante, un vero e proprio sedicesimo uomo

per i rossoblu, ma che ha visto spesso le Fiamme Oro fare bene. Dovremo

mostrare e mantenere la nostra identità per tutti gli 80 minuti».*

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, lo staff cremisi

ha dovuto far fronte ad alcune indisponibilità: infatti non saranno della

partita Roberto Quartaroli, Matteo Zitelli e Pietro Valcastelli, nonché

Giovanni Licata ancora impegnato con le Zebre.

Confermato il pacchetto di mischia partito titolare nella prima giornata

con la prima linea composta da Fabio Cocivera, Alain Moriconi e George

Iacob; in seconda ci saranno Davide Fragnito ed Emiliano Caffini, mentre la

terza sarà appannaggio di Iacopo Bianchi, Filippo Cristiano e del capitano,

Mirko Amenta; invariata anche la mediana con Filippo Buscema e Luca

Martinelli, mentre cambia la coppia di centri che sarà composta da Giovanni

Massaro e Matteo Gabbianelli; Michele Sepe e Andrea Bacchetti saranno le

due ali e Chaunchy Edwardson chiuderà la formazione con il numero 15. In

panchina siederanno: Daniele Adriano, Matteo Zago, Giuseppe Di Stefano,

Gianmarco Duca, Matteo Cornelli (in ballottaggio con Dennis Bergamin),

Guido Calabrese, Luca Roden e Matteo Gasparini.

Direzione di gara affidata all’internazionale Marius Mitrea, insieme ai due

giudici di linea, Pennè e Bertelli, e il quarto uomo, Brescacin.

Diretta su “The rugby channel” a partire dalle 15,50.

*La probabile formazione*

Edwardson, Sepe, Gabbianelli, Massaro, Bacchetti, Buscema, Martinelli,

Amenta (cap.), Cristiano (v.cap), Bianchi, Caffini, Fragnito, Iacob,

Moriconi, Cocivera.

A disposizione: Daniele, Zago, Di Stefano, Duca, Cornelli (Bergamin),

Calabrese, Roden, Gasparini

*29 settembre 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it