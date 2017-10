CS-PREVIEW-FOR-v-CAL.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 3^ GIORNATA*

*LA FORMAZIONE PER IL BIG MATCH CON IL CALVISANO*

*Guidi: «Continua questo inizio di Campionato in salita, che ci sta

permettendo di capire e scoprire a fondo il nostro reale valore. Ci aspetta

un match duro contro un team che punta tutto su talento e velocità: per noi

sarà fondamentale l’applicazione di continuità e consistenza nel

fronteggiarli durante tutti gli ottanta minuti ».*

*Roma* – Dopo la trasferta in terra polesana, il XV della Polizia di Stato

torna a calcare il sintetico della caserma “Stefano Gelsomini”, per la

terza giornata del Campionato di Eccellenza.

Domani a Ponte Galeria, con calcio d’inizio fissato per le 15, le Fiamme

ospiteranno i Campioni d’Italia del Patarò Calvisano per il diciassettesimo

degli incontri tra le due squadre, ripartiti tra i campionati di Serie A e

di Eccellenza, con i Cremisi che non sono finora mai riusciti a prevalere

sui gialloneri bresciani.

Gianluca Guidi, ex di lusso che a Calvisano ha vinto ben due scudetti, è

conscio delle difficoltà del match:

*«Continua questo inizio di Campionato in salita, che ci sta permettendo,

però, di capire e scoprire a fondo il nostro reale valore. Ho il massimo

rispetto per il Calvisano che, negli ultimi anni, è risultato essere senza

dubbio la migliore realtà dell’Eccellenza, ma al contempo ho la certezza

che la mia squadra sabato potrà battersela alla pari. Ci aspetta un match

duro contro un team che punta tutto su talento e velocità: per noi sarà

fondamentale l’applicazione di continuità e consistenza nel fronteggiarli

durante tutti gli ottanta minuti. Sono certo che, comunque vada il match,

sarà un altro momento di crescita per questo gruppo».*

Poche variazioni nel XV che sabato scenderà in campo, rispetto a quello

della trasferta rodigina della settimana scorsa. Da registrare l’esordio

dal primo minuto di Simone Favaro nella formazione titolare. Confermate in

blocco la prima linea, con i due piloni Fabio Cocivera e George Iacob,

insieme al tallonatore Alain Moriconi; in seconda Filippo Cazzola, che

rileverà l’indisponibile Emiliano Caffini, farà coppia con Davide Fragnito;

detto dell’esordio di Simone Favaro, in terza ci saranno anche il “capitano

di giornata” Filippo Cristiano e Matteo Cornelli, al posto dell’infortunato

Mirko Amenta; nessuna novità nel reparto dei trequarti, con la cabina di

regia ancora appannaggio di Luca Martinelli e Filippo Buscema, conferma per

i centri Giovanni Massaro e Matteo Gabbianelli, e triangolo allargato

composto dalle ali, Andrea Bacchetti e Michele Sepe, e dall’estremo

neozelandese, Chauncy Edwardson. In panchina ci saranno Adriano Daniele,

Niccolò Zago, Giuseppe Di Stefano, Iacopo Bianchi, Matteo Zitelli, Guido

Calabrese, Luca Roden e Matteo Gasparini.

Fischio d’inizio previsto alle 15. Arbitrerà l’incontro il trevigiano

Blessano, con i giudici di linea, Schipani e Pier’Antoni, e il quarto uomo,

Rosamilla

*La probabile formazione*

Edwardson, Sepe, Gabbianelli, Massaro, Bacchetti, Buscema, Martinelli,

Cornelli, Cristiano (cap.), Favaro , Cazzola, Fragnito, Iacob, Moriconi,

Cocivera.

A disp Daniele, Zago, Di Stefano, Bianchi, Zitelli, Calabrese, Roden,

Gasparini

*6 ottobre 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

