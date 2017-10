*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 4^ GIORNATA*

*SCELTA LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA A REGGIO EMILIA*

*Roma* – Appuntamento emiliano per le Fiamme che domenica, nel posticipo

della 4^ giornata di campionato alle ore 15, scenderanno in campo contro il

Conad Reggio.

Il Xv della Polizia di Stato, reduce dalle due vittorie consecutive nel

Trofeo Eccellenza contro Lazio e Medicei, attualmente naviga a metà

classifica, condividendo la sesta posizione con il Firenze a quota 5 punti

e in cerca della prima vittoria in trasferta della stagione. L’occasione di

incontrare il fanalino di coda Reggio, ancora a zero punti, potrebbe

sembrare quella migliore, ma il ricordo della sconfitta patita nello scorso

campionato proprio in terra emiliana, impone ai cremisi di non prendere

sottogamba l’impegno, così come conferma coach Gianluca Guidi: *«Sì, è

vero, stiamo crescendo e trovando una nostra identità, ma questo non ci

deve far perdere d’occhio i nostri obiettivi e ci impone ni non

sottovalutare nessun avversario, perché l’insidia può essere dietro

l’angolo. Il Reggio è una squadra che ancora non è riuscita ad esprimersi

al meglio e per questo dovremo stare molto attenti: non potremo permetterci

nessuna distrazione».*

Poche novità nel XV di partenza scelto dallo staff tecnico, del quale non

faranno parte Giovanni Licata, ancora impegnato con le Zebre in Pro14 e con

la Nazionale in vista dei test match di novembre, e Simone Favaro che

sabato esordirà con il World XV in Giappone: la prima linea sarà la stessa

di quella vista contro i Medicei in Coppa, con i due piloni Fabio Cocivera

e Giuseppe Di Stefano, insieme al tallonatore Alain Moriconi; la seconda

linea sarà occupata ancora una volta da Davide Fragnito ed Emiliano

Caffini, mentre in terza torna Filippo Cristiano, con Jacopo Bianchi e

capitan Mirko Amenta. Simone Parisotto e Luca Roden sarà la coppia di

mediani e, a completare il reparto dei trequarti, scenderanno in campo i

due centri Matteo Gabbianelli e Roberto Quartaroli, al rientro, con la

coppia di ali composta da Andrea Bacchetti e Michele Sepe. Chiuderà la

formazione il neozelandese Chauncy Edwardson con la maglia numero 15.

In panchina siederanno Adriano Daniele, Niccolò Zago, George Iacob,

Gianmarco Duca, Matteo Zitelli, Matteo Cornelli, Luca Martinelli e, per la

prima volta dall’inizio della stagione, Ludovico Vaccari.

Arbitrerà il match il fischietto piemontese Stefano Bolzonella, insieme

agli assistenti Palladino e Laurenti, e al quarto uomo Smiraldi.

La probabile formazione

Edwardson, Sepe, Quartaroli, Gabbianelli, Bacchetti, Roden, Parisotto,

Amenta, Cristiano, Bianchi, Caffini, Fragnito, Di Stefano, Moriconi,

Cocivera

A disposizione: Daniele, Zago, Iacob, Duca, Zitelli, Cornelli, Martinelli,

Vaccari

28 ottobre 2017

