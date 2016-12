CS-FOR-V-LAZ.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 6^ DI ECCELLENZA*

*LA FORMAZIONE DELLE FIAMME PER IL DERBY DELLA CAPITALE*

*Casellato: «Potrebbe non sembrare la partita ideale per rialzarsi, ma

abbiano gli stimoli per portare a casa un risultato positivo. In un derby

può succedere di tutto, perché entrano in campo, oltre a quello tecnico,

anche altri fattori che possono essere imprevedibili. Ed è proprio su

questi ultimi che ho chiesto ai miei ragazzi di fare anche affidamento:

voglia di riscatto e desiderio di salutare il nostro pubblico con una

prestazione di livello, alla fine faranno la differenza».*

Roma – Ultima partita del 2016 per il XV della Polizia di Stato, che

venerdì 23 gennaio alle 15, sul sintetico della caserma “Stefano Gelsomini”

si troverà di fronte la Lazio Rugby.

Un match carico di significati e di stimoli per entrambe le squadre, sia

per quanto riguarda la supremazia cittadina, sia perché i due team

attualmente navigano nelle parti basse della classifica dell’Eccellenza

staccate da soli tre punti e, una vittoria, potrebbe rilanciarne un

Campionato finora al di sotto delle aspettative.

I Cremisi sono reduci dalla sconfitta di misura a Padova con il Petrarca,

che, per come è maturata e per la qualità del gioco espresso, ha lasciato

un po’ l’amaro in bocca ai ragazzi allenati da coach Umberto Casellato, il

quale conscio della difficoltà del match di venerdì prossimo, dichiara: *«In

questo momento, e vista la nostra attuale classifica, quella contro la

Lazio potrebbe non sembrare la partita ideale per rialzarsi: i

biancocelesti hanno messo non poca paura al Rovigo nell’ultima giornata e

noi non siamo nelle condizioni migliori a causa dei vari infortuni patiti

proprio dopo il match con il Petrarca. Ma abbiano una rosa molto ampia e

soprattutto gli stimoli per portare a casa un risultato positivo. Certo,

sembrerà una frase fatta ma è la realtà, in un derby può succedere di

tutto, perché entrano in campo, oltre a quello tecnico, anche altri fattori

che possono essere imprevedibili. Ed è proprio su questi ultimi che ho

chiesto ai miei ragazzi di fare anche affidamento: voglia di riscatto e

desiderio di salutare il nostro pubblico con una prestazione di livello,

alla fine possono fare la differenza. Dobbiamo mettere qualche punto in più

in cassaforte per risollevare la nostra classifica e affrontare il nuovo

anno con uno spirito diverso»*.

Questi la formazione scelta dal coach cremisi per il derby con i

biancocelesti: prima linea tutta campana con il capitano Valerio Vicerè che

sarà affiancato dai due piloni Fabio Cocivera e Giuseppe Di Stefano; alle

loro spalle, in seconda linea, prenderanno posto Davide Fragnito ed

Emiliano Caffini, con i due flanker, Matteo Zitelli e Filippo Cristiano, e

il numero 8 Mirko Amenta a completare il pacchetto di mischia; confermati,

dopo la buona prova di Padova, i due mediani Simone Marinaro e Maicol

Azzolini, mentre il primo centro sarà Giovanni Massaro, che prende il posto

dell’infortunato Roberto Quartaroli, che farà coppia con Marco Di Massimo;

alcune novità nel triangolo allargato dove, accanto alla conferma di Andrea

Bacchetti all’ala, ci saranno Marcello De Gaspari con la maglia numero 14 e

Giuseppe Sapuppo ad estremo. In panchina prenderanno posto: Amar Kudin,

Giulio Cenedese, Roberto Tenga, Gianmarco Duca, Matteo Cornelli, Guido

Calabrese, Filippo Buscema e Samuel Seno. Si allunga purtroppo la lista

degli infortunati in casa cremisi, che ora comprende ben sei giocatori:

Filippo Cazzola, Vittorio Marazzi, Luca Mammana, Matteo Gasparini, Roberto

Quartaroli e Amo Wilbore.

Il derby della Capitale inizierà alle 15 e ad arbitrarlo sarà il

montebellunese Claudio Blessano.

*La probabile formazione*

Sapuppo, De Gaspari, Di Massimo, Massaro, Bacchetti, Azzolini, Marinaro,

Amenta, Cristiano, Zitelli, Caffini, Fragnito, Di Stefano, Vicerè (cap.),

Cocivera

A disposizione: Kudin, Cenedese, Tenga, Duca, Cornelli, Calabrese, Buscema,

Seno

*22 dicembre 2016*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it