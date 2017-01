CS-PREVIEW-CALVFOR.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 7^ DI ECCELLENZA*

*LE FIAMME INAUGURANO L’ANNO A CASA DEL CALVISANO CAPOLISTA*

*Castagna: «Siamo consapevoli della forza di chi incontreremo, ma siamo

altrettanto consapevoli di essere in un buon momento di forma e di aver

preparato al meglio questa partita. Andiamo a Calvisano per dare, come

sempre, il massimo e per giocarcela fino alla fine».*

Roma – Primi ottanta minuti del 2017 per le Fiamme che, sabato 7 gennaio

alle 15, in diretta streaming su “The rugby channel”, inaugureranno il

nuovo anno con la difficile trasferta a Calvisano nella settima giornata

del Campionato di Eccellenza.

La vittoria nel derby con la Lazio, nell’ultimo impegno del 2016, ha dato

maggior fiducia ai ragazzi allenati da coach Casellato e raddrizzato una

classifica che si stava facendo abbastanza pericolosa per i Cremisi,

attualmente in sesta posizione insieme al Reggio a quota 12 punti.

Ma le Fiamme contro la capolista si troveranno di fronte anche un

avversario in più: la statistica, che su 14 incontri disputati in ogni

serie, conta altrettante sconfitte, sia esterne che interne, per il XV

della Polizia di Stato. Ne è consapevole anche l’assistant coach Alessandro

Castagna che ha più volte incontrato i gialloneri sia in campo che dalla

panchina: *«Incontreremo l’unica squadra imbattuta finora e che ha dalla

sua anche un gran numero di mete segnate in ogni incontro. Certamente non

sarà un match semplice e noi siamo consapevoli della forza di chi

incontreremo, ma siamo altrettanto consapevoli di essere in un buon momento

di forma e di aver preparato al meglio questa partita. Andiamo a Calvisano

per dare, come sempre, il massimo e per giocarcela fino alla fine».*

Questo il XV che sabato scenderà in campo al “Peroni Stadium”: Fabio

Cocivera e Giuseppe Stefano saranno i due piloni titolari, con Alain

Moriconi che partirà dal primo minuto a tallonatore. La seconda linea sarà

la stessa che ha giocato l’ultimo match contro la Lazio, con Emilano

Caffini e Davide Fragnito, così come in terza vengono confermati i due

flanker Matteo Zitelli, Filippo Cristiano, che sarà il capitano di

giornata, e Mirko Amenta a numero 8. In mediana sarà il momento dell’ex di

turno Filippo Buscema in coppia con Simone Marinaro, mentre i due centri

saranno Marco Di Massimo e Samuel Seno. Conferma anche per Marcello De

Gaspari all’ala insieme ad Andrea Bacchetti, con il neozelandese Amo

Wilbore che, dopo aver saltato il derby con la Lazio, rientra in posizione

di estremo. In panchina andranno: Amar Kudin, Giulio Cenedese, Roberto

Tenga, Matteo Cornelli, Dennis Bergamin, Guido Calabrese, Maicol Azzolini e

Giuseppe Sapuppo.

Arbitrerà l’incontro il fischietto padovano Andrea Spadoni.

*La probabile formazione*

Wilbore, De Gaspari, Seno, Di Massimo, Bacchetti, Buscema, Marinaro,

Amenta, Cristiano (cap.), Zitelli, Caffini, Fragnito, Di Stefano, Moriconi,

Cocivera

A disposizione: Kudin, Cenedese, Tenga, Cornelli, Bergamin, Calabrese,

Azzolini, Sapuppo

*6 gennaio 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 <+39%20334%20691%201342> – +39 331 3731101

<+39%20331%20373%201101>

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it