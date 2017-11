*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 7^ GIORNATA*

*PRONTO IL XV PER LA TRASFERTA TOSCANA*

*Guidi: «Dovremo stare più che attenti, perché quella toscana è una squadra

solida che sta dimostrando a tutti il proprio valore; questo non solo per

le ottime individualità del team, ma soprattutto grazie ad una guida

tecnica illuminata e coerente»*

*Roma* – Trasferta fiorentina per le Fiamme che, domenica 19 novembre, alle

15, faranno visita ai neopromossi “Medicei”, allenati dall’ex Pasquale

Presutti.

I Cremisi arriveranno al “Padovani” forti della sonora vittoria casalinga

ottenuta domenica scorsa con il Viadana, consapevoli che un risultato

positivo contro i toscani, distanti solo di una lunghezza, riaprirebbe la

lotta per il quarto posto, obiettivo stagionale della squadra allenata da

Gianluca Guidi.

Contro i Medicei, sarà fondamentale dare conferma di quella tenuta mentale

e di quell’essere squadra mostrati proprio con il Viadana e di continuare

quel processo di crescita “passo dopo passo” più volte espresso dallo staff

tecnico cremisi.

Però, contro la squadra dell’ex Presutti, che conosce fin troppo bene le

dinamiche delle Fiamme, coach Guidi mette in guardia i suoi, consapevole

che il reale valore dei Medicei non sia quello espresso nel primo turno del

Trofeo Eccellenza, quando il XV della Polizia di Stato si affermò con un

sonoro 45 a 10: «Non sarà un match per nulla semplice – ha detto il coach

delle Fiamme – e sarà una tappa importante nel nostro cammino. Dovremo

stare più che attenti, perché quella toscana è una squadra solida che sta

dimostrando a tutti il proprio valore; questo non solo per le ottime

individualità del team, ma soprattutto grazie ad una guida tecnica

illuminata e coerente».

Pochi i cambi previsti, rispetto al XV vittorioso con il Viadana, dallo

staff tecnico delle Fiamme nella squadra che scenderà in campo al

“Padovani”. Niccolò Zago rileverà l’infortunato Fabio Cocivera a pilone

sinistro, mentre Alain Moriconi e Giuseppe Di Stefano completeranno il

terzetto in prima linea. In seconda, nessuna novità con l’accoppiata

formata da Davide Fragnito ed Emiliano Caffini. In terza ritorna, dopo le

esperienze con World XV e Barbarians, Simone Favaro. A completare il

reparto ci penseranno Filippo Cristiano e capitan Mirko Amenta. In cabina

di regia ci saranno ancora Luca Roden e Simone Parisotto, così come le due

ali saranno di nuovo Andrea Bacchetti e Michele Sepe. Nessuna novità anche

tra i centri, dove si registrerà la presenza di Matteo Gabbianelli e Samuel

Seno, e nella posizione di estremo, con Chauncy Edwardson che vestirà la

maglia numero 15. In panchina siederanno: Amar Kudin, Stefano Iovenitti,

George Iacob, Matteo Cornelli, Matteo Zitelli, Luca Martinelli, Filippo

Buscema e Roberto Quartaroli.

Arbitrerà l’incontro il signor Giuseppe Vivarini, Angelucci e Giovannelli

saranno i giudici di linea e Masetti il quarto uomo.

*17 novembre 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it