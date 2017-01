CS-PREVIEW-FOR-V-ROV.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 8^ DI ECCELLENZA*

*FIAMME PRONTE AD OSPITARE I CAMPIONI D’ITALIA*

Roma – Prima partita del 2017 sul sintetico della caserma “Gelsomini” per

il XV della Polizia di Stato che, sabato 14 gennaio alle 15, riceverà i

campioni d’Italia della Femi-Cz Rugby Rovigo Delta.

Partita importante per la squadra di Umberto Casellato, consapevole di

trovarsi ad un bivio della stagione; infatti le Fiamme, dopo la convincente

prova di Calvisano che però ha portato come frutti solo il punto di bonus

difensivo, si trovano in settima posizione a 7 lunghezze dalla zona

retrocessione e a soli 5 punti dal quarto posto.

Ma, nonostante la sconfitta di misura patita in terra bresciana sabato

scorso, nel quartier generale di Ponte Galeria regna un cauto ottimismo,

dato da un visibile miglioramento del gioco della squadra che sta

assimilando i dettami dello staff tecnico, nonché dalla consapevolezza di

aver preparato al meglio il match con i rossoblu veneti, così come conferma

l’assistant coach Umberto De Nisi: *«La partita di Calvisano ci ha lasciato

un bel po’ di amaro in bocca, ma ci dato anche tante conferme. In questo

momento non riusciamo a trovare continuità nei risultati ma sicuramente il

nostro gioco inizia a essere più fluido e lo dimostra il fatto che abbiamo

affrontato la prima in classifica a viso aperto, conquistando il quinto

punto di bonus difensivo della stagione. La partita di sabato ha come

priorità quella continuare a migliorare il nostro gioco. I ragazzi hanno

voglia di riscatto, ma chi verrà sabato a vederci dovrà mettere in

preventivo che sarà un match non facile. Gli incontri tra noi e il Rovigo

non sono mai scontati, dall’una e dall’altra parte, e contro i veneti, dato

che in squadra abbiamo molti rodigini doc e giocatori che hanno vestito la

maglia rossoblu, per noi è quasi come se fosse un derby».*

Questo il XV scelto dallo staff per la partita di sabato: prima linea

composta da due ex rossoblu, Valerio Vicerè e Roberto Tenga, con l’aquilano

Stefano Iovenitti che rileva l’infortunato Fabio Cocivera a pilone

sinistro; Gianmarco Duca torna in seconda insieme a Emiliano Caffini, con

la terza linea che ha giocato contro il Calvisano (Matteo Zitelli, Filippo

Cristiano e Mirko Amenta) confermata in blocco. Novità in mediana, dove

Maicol Azzolini vestirà la maglia numero 20 invece del consueto 10 che le

Fiamme hanno ritirato da ogni match contro il Rovigo in memoria di Stefano

Casotti e prenderà il posto di Filippo Buscema; nulla di nuovo per quanto

riguarda la posizione di mediano di mischia che sarà ancora ricoperta da

Simone Marinaro. Giuseppe Sapuppo torna nel XV titolare a primo centro

insieme a Samuel Seno, con la maglia numero 13. Completamente di marca

rodigina la coppia di ali, formata da Andrea Bacchetti e Marcello De

Gaspari, metaman cremisi con tre segnature nelle ultime due partite.

Chiuderà la formazione il neozelandese Amo Wilbore a estremo.

L’incontro sarà diretto dal livornese Matteo Liperini, coadiuvato dai due

assistenti, Angelucci e Romani, e dal quarto uomo Giovanelli.

*La probabile formazione*

Wilbore; De Gaspari, Seno, Sapuppo, Bacchetti; Azzolini, Marinaro; Amenta,

Cristiano (cap.), Zitelli; Caffini, Duca; Tenga, Vicerè, Iovenitti

A disposizione: Kudin, Cenedese, Di Stefano, Cornelli, Bergamin, Calabrese,

Valcastelli, Pizzinato

*13 gennaio 2017*

