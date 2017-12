*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 9^ GIORNATA DI ECCELLENZA*

*CONTRO LA LAZIO PER CHIUDERE L’ANNO AL QUARTO POSTO*

*Roma* – Ultima partita del 2017 per le Fiamme che, sabato 23 dicembre alle

14, faranno visita ai cugini d’oltretevere della Lazio al CPO “Giulio

Onesti”, in occasione della 9^ giornata del Campionato di Eccellenza.

Per la seconda volta, nel giro di due settimane, i Cremisi affronteranno la

Lazio già battuta sette giorni fa nel Trofeo Eccellenza, a Ponte Galeria,

per 31 a 10.

Il Derby della Capitale sarà anche l’occasione per le Fiamme sia di

consolidare la supremazia cittadina, ma anche di avere la possibilità di

chiudere il girone di andata confermando il quarto posto in classifica che

attualmente occupano con 23 punti.

Ma, come sempre, da tradizione il derby sarà una partita a sé stante, dove

pronostici e valori in campo vengono puntualmente sovvertiti. Le Fiamme

dovranno stare attente soprattutto in avvio del match, memori dei primi

venti minuti giocati contro i “cugini” nel Trofeo Eccellenza che hanno

visto il XV della Polizia di Stato subire il gioco dei biancocelesti, per

poi, però, prendere il largo nel resto dell’incontro e chiudere con ben

cinque mete messe a segno.

In settimana, il focus dello staff tecnico è stato fissato proprio su

questo, ma le Fiamme dovranno anche far conto sugli infortuni che hanno

dettato la scelta della formazione che scenderà in campo all’Acqua Acetosa.

In prima linea, conferma a pilone sinistro per Stefano Iovenitti e a destra

per Giuseppe Di Stefano, mentre a tallonatore rientra titolare Alain

Moriconi; altro ritorno, rispetto al derby di Coppa, quello di Emiliano

Caffini in seconda, che farà coppia con Davide Fragnito, mentre in terza i

due flanker saranno Iacopo Bianchi e Filippo Cristiano, con capitan Mirko

Amenta a chiudere il pack; Simone Parisotto sarà il mediano di mischia,

insieme a Luca Roden che indosserà di nuovo la maglia numero 10; dopo lo

spostamento ad estremo di sabato scorso, posizione che sarà di nuovo

occupata da Chauncy Edwardson, Junior Ngaluafe torna all’ala insieme ad

Andrea Bacchetti, mentre la coppia di centri sarà formata da Roberto

Quartaroli e il confermato Samuel Seno. In panchina andranno: Amar Kudin,

Adriano Daniele, George Iacob, Matteo Cornelli, Giovanni Licata, Dennis

Bergamin, Guido Calabrese e Michele Sepe.

Arbitrerà l’incontro, con fischio d’inizio anticipato alle 14 rispetto agli

altri campi, il rodigino Federico Boraso, che sarà assistito da Gabriel

Chirnoaga, Giorgio Sgardiolo e Paolo Paluzzi.

*La probabile formazione*

Edwardson; Ngaluafe, Seno, Quartaroli, Bacchetti; Roden, Parisotto; Amenta

(cap.), Cristiano, Bianchi; Caffini, Fragnito; Di Stefano, Moriconi,

Iovenitti.

A disposizione: Kudin, Daniele, Iacob, Cornelli, Licata, Bergamin,

Calabrese, Sepe

*22 dicembre 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it