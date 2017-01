CS-PREVIEW-MOGVFOR.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*9^ GIORNATA*

*LE FIAMME A MOGLIANO PER INTERROMPERE LA STRISCIA NEGATIVA*

*Umberto Casellato: «**Sabato, per la prima volta, mi siederò su quella

panchina da avversario e non nascondo che, sicuramente, un po’ di emozione

la proverò. Entrambe le squadre vengono fuori da un momento non facile e

finora hanno raccolto molto meno di quanto hanno seminato. Noi abbiamo

preparato la partita nel migliore dei modi per cercare di uscire fuori da

questa fase negativa. Certo, a questo punto un po’ di fortuna in più non

guasterebbe».*

Roma – Trasferta impegnativa quella che aspetta le Fiamme sabato 21 quando,

alle 16, allo stadio “Quaggia” troveranno ad attenderle il Mogliano.

Dopo la bruciante sconfitta casalinga patita all’ultimo minuto con la Rugby

Rovigo, la sesta in otto giornate giocate finora, il XV della Polizia di

Stato si troverà di fronte la squadra veneta, con la quale attualmente

condivide la sesta posizione a quota 14 punti.

Per la squadra allenata da Umberto Casellato si tratterebbe anche di

cercare di invertire un trend negativo che la vede soccombere da due

giornate e con pochi punti di scarto, pur mettendo a segno più mete degli

avversari.

Ma la sfida non è certamente delle più semplici, così come conferma coach

Casellato che proprio a Mogliano vinse uno storico scudetto nel 2002 *:«Quella

di sabato per me sarà una sfida dai sapori un po’ particolari, perché a

Mogliano sono legati molti dei miei ricordi più belli. Sabato, per la prima

volta, mi siederò su quella panchina da avversario e non nascondo che,

sicuramente, un po’ di emozione la proverò. Per quanto riguarda la sfida

che ci attende, entrambe le squadre vengono fuori da un momento non facile

e finora hanno raccolto molto meno di quanto hanno seminato. Noi abbiamo

preparato la partita nel migliore dei modi per cercare di uscire fuori da

questa fase negativa, che non posso di certo imputare ai miei ragazzi che

in campo ce l’hanno sempre messa tutta. Certo, a questo punto magari un po’

di fortuna in più non guasterebbe. Sono molto affezionato al Mogliano e

sabato sera, al termine degli ottanta minuti, sicuramente una delle due

squadre sarà meno contenta dell’altra: spero sinceramente che non sarà

quella delle Fiamme!».*

Lo staff cremisi a scelto il quindici che scenderà in campo: in prima

linea, a pilone sinistro, torna Fabio Cocivera, così come ritorna anche

Alain Moriconi a tallonatore, mentre a destra viene confermato Giuseppe Di

Stefano. Davide Fragnito prenderà il posto di Gianmarco Duca in seconda

accanto ad Emiliano Caffini, mentre in terza la defezione dell’infortunato

Matteo Zitelli, permetterà a Dennis Bergamin di essere in campo dal primo

minuto, con capitan Filippo Cristiano e Mirko Amenta a chiudere il

pacchetto di mischia. Nessuna novità né in mediana, dove ci saranno ancora

Simo ne Marinaro e Maicol Azzolini, né tra le ali che saranno ancora Andrea

Bacchetti e Marcello De Gaspari. La coppia di centri sarà composta da

Giuseppe Sapuppo e Samuel Seno, mentre a chiudere la formazione ci penserà

Amo Wilbore con la maglia numero 15. In panchina, da registrare il rientro

dopo un lungo infortunio di Roberto Quartaroli, che farà compagnia a Amar

Kudin, Stefano Iovenitti, Roberto Tenga, Gianmarco Duca, Matteo Cornelli,

Guido Calabrese e Denis Pizzinato.

Fischio d’inizio posticipato alle 16; ad arbitrare l’incontro sarà

l’aquilano Claudio Passacantando.

*La probabile formazione*

Wilbore; De Gaspari, Seno, Sapuppo, Bacchetti; Azzolini, Marinaro; Amenta,

Cristiano (cap), Bergamin; Caffini, Fragnito; Di Stefano, Moriconi, Cocivera

A disposizione: Kudin, Iovenitti, Tenga, Duca, Cornelli, Calabrese,

Pizzinato, Quartaroli

*20** gennaio 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

