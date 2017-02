CS-FOR-v-VIA.pdf

*PREVIEW XI GIORNATA*

*SCELTO IL XV PER IL MATCH CON IL VIADANA*

*Casellato: «Vogliamo cancellare quel che è successo a Piacenza, dove

abbiamo giocato la peggiore partita di questa stagione. Abbiamo avuto molto

tempo per preparare il prossimo match e pensiamo di averlo fatto al meglio,

consapevoli di volerci riscattare soprattutto davanti al nostro pubblico».*

*Roma* – Fiamme di nuovo in campo sabato 18 febbraio tra le mura amiche

della caserma “Stefano Gelsomini” dove alle 14, con un’ora di anticipo

sugli altri campi, riceverà il Rugby Viadana nella gara valida per

l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza.

Una vera e propria prova di appello per la squadra di Umberto Casellato,

chiamata ad una prova di carattere dopo il passo falso di Piacenza e che

potrebbe risollevare le sorti del campionato del XV della Polizia di Stato,

attualmente sesto a quota 18 punti, ma a sole sei lunghezze dal quarto

posto occupato proprio dal Viadana.

Una giornata a dir poco importante per i cremisi che con una vittoria

potrebbero riagganciare le zone alte della classifica, anche approfittando

dei risultati delle concorrenti; infatti il Mogliano, sesto insieme alle

Fiamme, è atteso dal Reggio (settimo a 17 punti), mentre il San Donà,

quinto con quattro lunghezze di vantaggio sul team della Polizia, ospiterà

i campioni d’Italia del Rovigo.

Saranno sicuramente ottanta minuti ad alta tensione, quelli che si

giocheranno sabato sul sintetico di Ponte Galeria, con le Fiamme Oro che si

troveranno di fronte un avversario più che motivato e proveniente dalla

bruciante sconfitta con il Petrarca, maturata rocambolescamente negli

ultimi minuti.

*«Sabato ci giochiamo le nostre chance contro una squadra che fin qui è

stata sicuramente più continua di noi e che ha dimostrato di meritare in

pieno la posizione che occupa – *ha dichiarato Umberto Casellato* – Per

quanto ci riguarda, vogliamo tutti cancellare quel che è successo a

Piacenza, dove abbiamo giocato di certo la peggiore partita di questa

stagione e queste due settimane di stop ci sono servite anche per capire

dove e perché abbiamo commesso quegli errori che ci hanno portato ad una

sconfitta che brucia ancora. Abbiamo avuto molto tempo per preparare il

prossimo match e pensiamo di averlo fatto al meglio, consapevoli di volerci

riscattare soprattutto davanti al nostro pubblico. Confesso che stavolta

con lo staff abbiamo dovuto faticare non poco a scegliere i 23 che

scenderanno in campo perché, per la prima volta nella stagione, abbiamo

potuto contare su quasi tutta la rosa a disposizione».*

Questo il XV che scenderà in campo: in prima linea, insieme a Fabio

Cocivera e Alain Moriconi, tornerà dal primo minuto il pilone Roberto

Tenga, con alle spalle le due seconde linee Gianmarco Duca ed Emiliano

Caffini; nessuna novità in terza dove giocheranno Matteo Zitelli, Filippo

Cristiano e Mirko Amenta, mentre torna la coppia di mediani di inizio

stagione composta da Filippo Buscema e Guido Calabrese. Cambio anche tra le

ali, con il rientrante Michele Sepe che farà coppia con Andrea Bacchetti,

mentre al centro ci saranno ancora il capitano Roberto Quartaroli e Samuel

Seno; chiuderà la formazione il neozelandese Amo Wilbore con la maglia

numero 15. In panchina siederanno: Amar Kudin, Giulio Cenedese, Giuseppe Di

Stefano, Davide Fragnito, Dennis Bergamin, Simone Marinaro, Maicol Azzolini

e Giuseppe Sapuppo.

Il padovano Giuseppe Vivarini, che ha già diretto l’ultimo match dei

cremisi a Piacenza, darà il fischio d’inizio alle ore 14 e sarà coadiuvato

dai due giudici di linea Chirnoaga e Belvedere, con Paluzzi quarto uomo.

*17 febbraio 2017*

