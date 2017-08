*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*SABATO 26 A ROVIGO SECONDO TEST PRECAMPIONATO PER LE FIAMME*

*Guidi: «Stiamo facendo un’ottima preparazione e Insieme allo staff, stiamo

cercando un tipo di gioco che si adatti al meglio alle caratteristiche dei

giocatori che abbiamo a disposizione. Con il Rovigo sarà un test importante

e che ci darà ulteriori indicazioni».*

*Roma – *Nuovo appuntamento con il campo per le Fiamme che, sabato 20

agosto alle 20, a Rovigo, affronteranno i vicecampioni d’Italia allo stadio

“Mario Battaglini”.

Quello contro la Rugby Rovigo Delta sarà il secondo test di avvicinamento

al campionato 2017/18 e, per coach Gianluca Guidi, dopo la buona prova

offerta nella prima amichevole con i neopromossi “Medicei”, sarà

l’occasione per verificare lo stato dell’arte della preparazione estiva,

ripresa lunedì scorso tra le mura della caserma “Stefano Gelsomini” di

Ponte Galeria.

«*Stiamo facendo un’ottima preparazione – *ha dichiarato il coach livornese*

– e abbiamo in rosa tanti giocatori di livello assoluto. Insieme allo

staff, stiamo cercando un tipo di gioco che si adatti al meglio alle loro

caratteristiche. Il match con il Rovigo per noi sarà importante per

verificare i nostri progressi e sono convinto che i rossoblu faranno di

tutto per metterci in difficoltà, anche sul piano della tenuta mentale, ma

quanto fatto vedere nella partita contro i Medicei, mi fa ben sperare che

la strada intrapresa sia quella giusta».*

Al match contro i polesani, seguiranno altri due test previsti prima del 23

settembre prossimo, data di inizio del Campionato di Eccellenza 2017/18: il

1° settembre contro il Patarò Calvisano e il 7 settembre sul sintetico di

Ponte Galeria con la S.S. Lazio Rugby.

Alla squadra a disposizione di coach Gianluca Guidi, che porterà al

“Battaglini ben 29 giocatori,, per la prima volta, si aggregherà anche

Cristian Stojan, seconda linea classe 1999, proveniente dalle giovanili

delle Fiamme.

Come in ogni incontro con la Rugby Rovigo Delta, le Fiamme non schiereranno

la maglia numero 10, per onorare la memoria di Stefano Casotti, il mediano

d’apertura cremisi, ma rugbisticamente cresciuto nel club rodigino,

tragicamente scomparso nel 1995 per un incidente stradale.

*La probabile formazione*

Gasparini, Sepe, Gabianelli, Valcastelli, Bacchetti, Roden, Martinelli,

Amenta, Cornelli, Zitelli, Cazzola, Fragnito, Di Stefano, Adriano, Cocivera

*A disposizione*: Kudin, Zago, Ceglie, Moriconi, Stojan, Calabrese,

Parisotto, Iovenitti, Bergamin, Buscema, Di Massimo, Massaro, De Gaspari,

Seno

*25 agosto 2017 *

*Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it