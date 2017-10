*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*SABATO IN CAMPO PER IL DERBY DI COPPA CON LA LAZIO*

Roma – Primo impegno per le Fiamme nel Trofeo Eccellenza ed è subito derby

con la Lazio, domani, sabato 14 ottobre alle 16, sul campo del CPO “Giulio

Onesti”.

I Cremisi, dopo la sconfitta patita sabato scorso in campionato dal

Calvisano, sono chiamati ad un’altra non facile prova contro una delle

squadre che, per il XV della Polizia di Stato, si è sempre rivelata tra le

più ostiche: in ballo c’è sempre quella supremazia cittadina che fa del

derby un match il cui esito è notoriamente impronosticabile.

*«Il Trofeo Eccellenza è per noi uno degli obiettivi stagionali, è inutile

nasconderlo *– ha dichiarato Gianluca Guidi –* e sabato giocheremo contro

una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà con il suo tipo di gioco».*

Lo staff tecnico delle Fiamme, per l’impegno di coppa, di tenere a riposo

alcuni giocatori per dare spazio ad altri meno impiegati in campionato, ma

senza stravolgere l’ossatura della squadra. In prima linea dal primo minuto

ci saranno Niccolò Zago, Alain Moriconi e Giuseppe Di Stefano, con Davide

Fragnito ed Emiliano Caffini alle loro spalle in seconda; la coppia di

flanker sarà composta da Matteo Zitelli, che per l’occasione sarà anche

capitano, e Simone Favaro, con Matteo Cornelli a chiudere il pacchetto di

mischia a numero 8. Luca Martinelli sarà il mediano di mischia, mentre a

numero 10 ci sarà il neozelandese Chauncy Edwardson, finora impiegato a 15

in campionato. Torna nel XV titolare anche il centro Roberto Quartaroli,

insieme al compagno di reparto Matteo Gabbianelli; tutta rodigina la coppia

di ali, composta da Andrea Bacchetti e Marcello De Gaspari, con Matteo

Gasparini che chiuderà la formazione in posizione di estremo. In panchina

ci saranno: Dennis Bergamin, Daniele Adriano, Alessio Ceglie, Gianmarco

Duca, Iacopo Bianchi, Simone Parisotto, Luca Roden e Marco Di Massimo.

Fischio d’inizio alle 16. Ad arbitrare sarà il livornese Angelucci, con i

giudici di linea Pier’Antoni e Bonacci.

*La probabile formazione*

Gasparini, De Gaspari, Gabbianelli, Quartaroli, Bacchetti, Edwardson,

Martinelli, Cornelli, Favaro, Zitelli, Caffini, Fragnito, Di Stefano,

Moriconi, Zago

A disposizione: Bergamin, Adriano, Ceglie, Duca, Bianchi, Parisotto, Roden,

Di Massimo

*13 ottobre 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

