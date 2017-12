*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW 4^GIORNATA*

*TROFEO ECCELLENZA*

*PRONTA LA FORMAZIONE PER IL DERBY DI COPPA CON LA LAZIO*

*Guidi: «Non sarà un impegno da prendere sottogamba. La finale del Trofeo è

uno degli obiettivi stagionali. Rispetto la Lazio, squadra aggressiva

all’interno che riflette in pieno il carattere del suo allenatore»*

*Roma* – Clima da derby alla caserma “Stefano Gelsomini” di Ponte Galeria

sabato 16 dicembre, quando, alle 15, scenderanno in campo le Fiamme per

affrontare la Lazio, in occasione della 4^ giornata del Trofeo Eccellenza.

Per l’incrocio dei calendari, i Cremisi si troveranno ad affrontare i

“cugini d’oltreTevere” per ben due volte consecutive, in un derby

lunghissimo dalla durata di 160 minuti, che comprenderà anche quello della

10^ giornata di Campionato sabato 23 all’Acqua Acetosa.

Come sempre la stracittadina romana non è una partita come tutte le altre,

dove le posizioni in classifica spesso non vengono rispettate dai valori in

campo, ma quello di sabato sarà un match importante per le Fiamme che, in

caso di vittoria, potrebbero già mettere un piede nella fase finale dell’ex

Coppa Italia.

Per gli uomini di Gianluca Guidi sarà importante mettere da subito in

chiaro le cose sul campo, proprio perché “l’effetto-derby” possa essere

evitato fin da subito, dato che i biancocelesti, seppur indietro in

classifica sia nel Trofeo Eccellenza che in Campionato, hanno sempre

tradizionalmente dato più di un grattacapo al XV della Polizia di Stato.

*«Non sarà un impegno da prendere sottogamba *– mette in guardia coach

Guidi –* anche perché raggiungere la finale del Trofeo è uno degli

obiettivi che ci siamo prefissati all’inizio di questa stagione. Rispetto

la Lazio, che è una squadra aggressiva all’interno della quale sono

presenti molte ottime individualità e riflette in pieno il carattere del

suo allenatore».*

Alcune novità e un po’ di turnover nel XV che scenderà in campo: il

terzetto di prima linea sarà composto da Stefano Iovenitti, Amar Kudin e

Giuseppe Di Stefano, mentre in seconda, ad affiancare Davide Fragnito, ci

sarà Matteo Cornelli; in terza, dubbio tra Jacopo Bianchi e Simone Favaro

per la maglia numero 6, mentre è da registrare l’esordio in maglia cremisi

di Giovanni Licata, reduce dai tre test match novembrini con l’Italrugby;

il mediano di mischia sarà ancora Simone Parisotto, che farà coppia con

Filippo Buscema; novità tra le ali, con Andrea Bacchetti che farà reparto

insieme a Matteo Gasparini e qualche esperimento tra i centri dove, al

confermato Samuel Seno, sarà affiancato Chaunchy Edwardson, fino ad oggi

impiegato a estremo, posizione che invece verrà occupata da Junior

Ngaluafe. In panchina siederanno: Moriconi, Adriano, Iacob, Mammana, Favaro

(Asoli), Calabrese, Roden e Quartaroli

Terna interamente romana per il Derby della Capitale, che sarà composta

dall’arbitro Federico Meconi e dai due assistenti, Gianluca Bonacci e

Matteo Culocchi.

*La probabile formazione*

Ngaluafe; Gasparini, Edwardson, Seno, Bacchetti; Buscema, Parisotto; Amenta

(cap), Bianchi (Favaro), Licata; Cornelli, Fragnito; Di Stefano, Kudin,

Iovenitti

A disposizione: Moriconi, Adriano, Iacob, Mammano, Favaro (Asoli),

Calabrese, Roden, Quartaroli

*15 dicembre 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

