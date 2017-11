*COMUNICATO STAMPAFIAMME ORO RUGBY*

*SEI POLIZIOTTI IN CAMPO NEL WEEKEND OVALE*

*Roma* – Con il Campionato di Eccellenza che osserva un turno di riposo,

saranno comunque ben sei poliziotti impegnati a vario titolo nel weekend

ovale, tra Nazionale e Franchigie in Pro14.

Si inizia stasera, con il pilone *Giuseppe Di Stefano* che, come permit

player, esordirà in Pro14 dal primo minuto con la Benetton Treviso, nella

difficile trasferta irlandese contro l’Ulster (ore 19,30).

Si proseguirà sabato, con l’ultimo Credit Agricole Cariparma Test Match

della Nazionale maggiore che, allo stadio “Euganeo” di Padova (ore 15),

dovrà vedersela contro il Sudafrica, con due poliziotti in campo dal

fischio d’inizio: il numero 10 *Carlo Canna* e il terza linea *Giovanni

Licata*.

Domenica, sarà la volta di *Davide Fragnito*, permit player con le Zebre

Rugby: il seconda linea delle Fiamme sarà tra i 23 giocatori convocati con

la Franchigia federale che, sempre in Pro14, affronterà a Parma il Munster

(ore 14,30). Insieme a Fragnito, ci saranno anche altri due poliziotti in

campo, ormai alle Zebre dall’inizio della stagione: *Maicol Azzolini*

e *Roberto

Tenga*

*«Vedere i nostri giocatori impegnati con la Nazionale e le Franchigie *–

ha dichiarato il DS cremisi, Claudio Gaudiello –* per noi è sicuramente non

solo motivo di orgoglio, ma anche la dimostrazione che il lavoro che stiamo

svolgendo non sia solamente autoreferenziale, bensì realmente al servizio

del movimento rugbistico italiano. Per questo non posso che ringraziare il

nostro staff tecnico che ha sempre lavorato con questo obiettivo:

finalmente, iniziamo a vedere i frutti di ciò che abbiamo seminato qualche

anno fa».*

*24 novembre 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

