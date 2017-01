CS-FORVROV-COMMENTOCRONACATABELLINO.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*8^ GIORNATA*

*LA VITTORIA PER LE FIAMME SFUMA ALL’80’. ROVIGO VINCE 25-23*

*Umberto De Nisi: **«Resta tanto amaro in bocca, dopo questa sconfitta,

l’ennesima per pochi punti e nei minuti finali. Ai ragazzi non posso

rimproverare nulla dal punto di vista dell’attitudine e dell’attenzione

costante messa in campo. L’aspetto tecnico lo affronteremo* *in settimana

tutti insieme».*

*Il commento*

Roma – Arriva con un drop di Stefan Basson all’80’ la beffa per le Fiamme

che perdono l’ennesima partita con uno scarto minimo e segnando più mete

degli avversari, pur mostrando un ottimo gioco alla mano, costruendo tante

azioni offensive e difendendo sempre in maniera egregia. Ma alla fine, i

Cremisi portano a casa solo il sesto punto difensivo conquistato in

altrettante sconfitte.

Quella di oggi contro i campioni d’Italia della Rugby Rovigo Delta doveva

essere la partita del rilancio per il campionato del XV della Polizia di

Stato, che ha dimostrato in più di un’occasione di poter tenere testa a

squadre che occupano le posizioni più alte in classifica; purtroppo, però,

dato il risultato odierno, le Fiamme vedono allontanarsi il quarto posto e

avvicinarsi sempre di più la zona bassa della classifica.

Un vero peccato per la squadra allenata da Umberto Casellato, che sembra

essere sempre ad un passo dall’impresa ma che, alla fine, vede sfumare le

vittorie sempre sul filo di lana. Eppure oggi i Cremisi hanno a tratti

anche entusiasmato per il bel gioco alla mano che, più di una volta, ha

messo in seria difficoltà gli avversari; unici punti dolenti, l’eccessiva

fallosità che ha permesso al Rovigo di segnare ben 18 punti su 25 dalla

piazzola, e il non aver saputo sfruttare la superiorità numerica nel

secondo tempo per il giallo che l’arbitro Liperini ha comminato a Momberg.

La delusione per la prestazione odierna traspare anche dalle parole

dell’assistant coach, Umberto De Nisi: *«Resta tanto amaro in bocca,

soprattutto perché la prestazione di oggi è stata forse una delle migliori

finora. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla dal punto di vista

dell’attitudine e dell’attenzione costante messa in campo. L’aspetto

tecnico lo affronteremo in settimana tutti insieme per analizzare le

ragioni di questa sconfitta. Dobbiamo assolutamente riuscire a tirarci

fuori da questa situazione negativa che ci vede perdere partite sempre sul

filo di lana».*

Con il bonus difensivo conquistato, le Fiamme condividono con 14 punti la

sesta piazza insieme a San Donà e Mogliano, prossimo avversario dei Cremisi

nell’ultima giornata del girone d’andata sabato prossimo.

*La cronaca*

È Maicol Azzolini ad aprire le marcature del match al 4’, ma il piede

caldissimo di Stefan Basson (un 7/7 tra i pali che gli vale il titolo di

“man of the match”) porta avanti i rossoblu per ben tre volte (10’, 12’ e

15’) sul 3 a 9. La sfida tra i due calciatori non si ferma e Maicol

Azzolini riporta le Fiamme a -3 al 24’, ma quattro minuti dopo è ancora

l’estremo rodigino a riportare a distanza di sicurezza le Fiamme sul 9 a

12. Al 31’ è Andrea Bacchetti a dare un dispiacere alla squadra in cui è

cresciuto: l’ex golden boy rodigino, dopo un’entusiasmante azione alla mano

cremisi, riceve il pallone sulla linea dell’out laterale sinistro e va a

depositarlo oltre la linea. La trasformazione di Maicol Azzolini, da

posizione quasi impossibile, porta di nuovo le Fiamme avanti 13 a 12. I

padroni di casa prendono nettamente in mano il pallino del gioco e

inanellano azioni d’attacco una dopo l’altra; una di queste al 38’ permette

a Simone Marinaro, autore di un’imperiosa percussione nei 5 metri dei

Bersaglieri, di segnare la seconda meta dell’incontro. Maicol Azzolini

trasforma e fa 20 a 12. Gli ultimi minuti del primo tempo vedono i veneti

premere costantemente nei 22 delle Fiamme; una pressione che porta i suoi

frutti in pieno recupero, quando il signor Liperini assegna una meta di

punizione agli ospiti. La facile trasformazione di Basson chiude la prima

frazione di gioco con il Rovigo sotto di un solo punto (20-19).

Rispetto al primo tempo, la ripresa mostra un gioco più fisico e meno

tecnico da ambo le parti, infatti la prima segnatura arriva dopo venti

minuti, quando Stefan Basson centra ancora i pali e riporta avanti Rovigo

20 a 22. Al 63’ arriva il momento che potrebbe significare la svolta del

match per le Fiamme: Momberg si prende un giallo e lascia i suoi in 14, ma

Maicol Azzolini stavolta non trasforma la punizione. Con i veneti in

inferiorità numerica, le Fiamme provano a sfondare più di una volta, ma la

squadra allenata da Joe McDonnel resiste bene agli attacchi dei padroni di

casa e non subisce punti per i 10 minuti in cui il tallonatore rodigino

resta seduto sulla panca dei cattivi. Il cronometro scorre veloce e i

Cremisi non riescono a segnare, finchè al 76’ Maicol Azzolini, da posizione

molto defilata e da distanza ragguardevole, riesce a infilare l’acca,

riportando avanti le Fiamme a +1. Ma la beffa finale arriva proprio

all’ultimo minuto, quando Stefan Basson tira fuori il coniglio dal cilindro

e centra i pali con un drop. Sulla rimessa in gioco delle Fiamme, il

pallone torna in mano ai Bersaglieri che, a tempo scaduto, calciano fuori e

chiudono il match sul 23 a 25.

*Il tabellino*

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 14 gennaio 2017*

*Eccellenza, VIII giornata*

Fiamme Oro Rugby v Femi-Cz Rugby Rovigo Delta 23-25 (20-19)

*Marcatori: p.t.* 4’ c.p. Azzolini (3-0), 10’ c.p. Basson (3-3), 12’ c.p.

Basson(3-6), 15’ c.p. Basson (3-9), 24’ c.p. Azzolini (6-9), 28’ c.p.

Basson (6-12), 31’ m. Bacchetti tr Azzolini (13-12), 38’ m. Marinaro tr.

Azzolini (20-12), 40’ m.t. tr Basson (20-19); *s.t.* 60’ c.p. Basson

(20-22), 76’ c.p. Azzolini (23-22), 79’ drop Basson (23-25)

*Fiamme Oro Rugby:* Wilbore; De Gaspari, Seno, Sapuppo (65’ Valcastelli),

Bacchetti; Azzolini, Marinaro; Amenta, Cristiano (cap.), Zitelli; Caffini,

Duca (71’ Cornelli); Tenga (27’ Di Stefano), Vicerè (41’ Kudin), Iovenitti

(51’ Cenedese)

*All.* Casellato

*Rugby Rovigo Delta: *Basson; Arrigo, Apperley, Modena (56’ McCann),

Pavanello (55’ Barion); Rodriguez, Chillon; Ferro (57’ De Marchi), Lubian

(67’-73’ Cadorini), Ruffolo (cap.); Parker, Boggiani (57’ Cicchinelli);

Iacob (68’ Bordonaro), Momberg, Muccignat.

*All.* McDonnel

*arb.* Liperini

*ass.* Angelucci – Romani

*4°u.* Giovanelli

*Cartellini:* 63’ giallo Momberg (Rovigo);

*Calciatori:* Azzolini (5/6), Basson (7/7);

*Note:* Giornata soleggiata con clima mite. Vento calmo. Osservato un

minuto di silenzio per la prematura scomparsa dell’arbitro Cristiano

Secci. Spettatori: circa 800

*Punti conquistati in classifica:* Fiamme Oro Rugby 1 ; Rugby Rovigo Delta 4

*Man of the match:* Basson (Rovigo)

*14 gennaio 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

