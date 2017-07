*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*SILVANO GARBIN COMPLETA LO STAFF TECNICO CREMISI 17/18*

*Roma* – Alla vigilia del ritiro precampionato, che vedrà le Fiamme ospiti

della Scuola allievi agenti di Spoleto dal 6 al 12 agosto, lo staff del XV

della Polizia di Stato si arricchisce di una nuova figura, con l’arrivo di

Silvano Garbin, che ricoprirà la carica di consulente per la preparazione

fisica della prima squadra.

Responsabile della preparazione atletica e fisica delle Zebre Rugby fino

alla stagione scorsa, Garbin lavorerà fianco a fianco con gli attuali

responsabili del settore cremisi, Giovanni Sanguin, Riccardo Di Maio,

Simone Andreucci e Luigi Lucarini, mettendo a disposizione la propria

esperienza maturata in tanti anni di attività che lo ha visto collaborare,

oltre che con il XV del Nordovest in Pro12, anche con la Nazionale

Emergenti, l’Accademia nazionale U19, la Rugby Rovigo e il Granducato Parma.

«*Abbiamo aggiunto un tassello importante per il miglioramento delle

prestazioni dei nostri ragazzi – *ha dichiarato il Responsabile dell’area

tecnica cremisi, Massimo Mascioletti* – Silvano, che conosco da tempo

avendo già in passato collaborato con lui, non è solamente un serio un

professionista le cui qualità ritengo siano di livello internazionale, ma

anche una persona di alto spessore morale. Sono convinto che sarà un vero e

proprio valore aggiunto per la nostra Società»*.

*28 luglio 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

