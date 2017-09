*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*TERZA AMICHEVOLE: A CALVISANO FINISCE 26-5 PER I CAMPIONI D’ITALIA*

*Guidi: «C**ontento di come abbiamo giocato nei primi 20 minuti, in cui

abbiamo realizzato delle buone azioni senza però concretizzare».*

*Calvisano – *Non riesce il colpaccio delle Fiamme Oro ai campioni in

carica del Patarò Calvisano Rugby, che superano il XV della Polizia di

Stato 26-5 nella terza amichevole precampionato.

Una partita caratterizzata dai primi 20 minuti tutti di marca cremisi, con

numerose azioni non concretizzate e che hanno visto, a partire dal 22’, il

Calvisano alla ribalta.

I padroni di casa a sbloccano il tabellino al 22’ e poi mettono a segno

altre tre mete (40’, 46’ e 55’). Gli unici punti delle Fiamme arrivano al

78’, a pochi minuti dal termine del match, grazie ad una meta di George

Iacob.

“*Contento di come abbiamo giocato nei primi 20 minuti, in cui abbiamo

realizzato delle buone azioni senza però concretizzarle –* ha dichiarato

Gianluca Guidi – *Abbiamo concesso diverse azioni al Calvisano, ma va bene

anche così: questa fase della stagione ci serve per raccogliere

informazioni e risposte, che ritengo siano arrivate maggiormente da questo

match che da quello della settimana scorsa a Rovigo: ci sono giocatori che

mi sono piaciuti molto e, adesso, dobbiamo capire quale sia il divario

reale dal Calvisano».*

Ultimo test precampionato il 7 settembre alle 18,30, tra le mura amiche

della caserma “Stefano Gelsomini” per il primo derby stagionale con la S.S.

Lazio Rugby, a cui Gianluca Guidi ed assistenti guardano comunque con

fiducia: «*Ripartiremo da qui: abbiamo molte indicazioni sul lavoro da fare

ed un’altra amichevole per poter migliorare il nostro piano di gioco»*

*Il tabellino*

CALVISANO: Dal Zilio (41’ Novillo), Bruno (72’ Dal Zilio), De Santis (72’

Dal Zilio), Lucchin (41’ Susio), Balocchi (60’ Regonaschi), Mortali (59’

Paz), Semenzato (41’-71’ Casilio, 71’ Consoli), Zdrilich (23’-54’),

Archetti, Martani (41’ Pettinelli), Andreotti (41’ Cavalieri), D’Onofrio

(75’ Andreotti), Leso, Giovanchelli (27’-54’ Gavrilita, 54’ Cafaro), (27’

Luccardi, 54’ Morelli), Rimpelli (27’-54’ Fiaschetti, 54’ Biancotti).

*Allenatore*: Brunello

FIAMME ORO: Sepe (60’ De Gaspari), Gabbianelli (41’ Gasparini), Quartaroci,

Edwardson (51’ Valcastelli), Bacchetti, Roden (52’ Parisotto), Martinelli

(45’ Calabrese), Amenta, Cristiano (67’ Bergamin), Cornelli (52’ Zitelli),

Cazzola (65’ Cornelli), Stoian, Iacob (47’-76’ Di Stefano), Daniele (41’

Moriconi), Zago (53’-72’ Amar).

*Allenatore*: Guidi

Arbitro: Mitrea di Udine

Marcature: pt: 22’ m. Andreotti tr. Mortali (7-0), 40’ m. Bruno tr. Mortali

(14-0); st: 46’ m. Balocchi tr. Novillo (21-0), 55’ m. Balocchi (26-0), 78’

m. Iacob (26-5)

Cartellini: giallo 30’ Mortali (Calvisano)

Calci: Mortali (Calvisano) 2/2, Novillo (Calvisano) 1/2, Gasparini (Fiamme

Oro) 0/1;

Note: spettatori 700. Esordio in maglia cremisi per Chauncy Edwardson e

Cristian Stoian, appartenente alla franchigia under 18 delle Fiamme Oro

Rugby.

*1 settembre** 2017*

