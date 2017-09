*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*TERZA AMICHEVOLE: LE FIAMME VISITANO I CAMPIONI D’ITALIA*

*Esordio in maglia cremisi per Stojan e Edwardson.*

*Giovanni Licata in campo nel XV titolare delle Zebre in Pro14.*

*Guidi: «**Uno dei nostri obiettivi è quello di continuare a crescere come

squadra. Quando un gruppo sta bene insieme, sul campo si vedono i

risultati».*

*Mascioletti: «**S**iamo contenti che un nostro giocatore possa giocare

titolare in Pro14. Credo che tutto il movimento debba essere collaborativo

nei confronti delle franchigie e del rugby italiano e le Fiamme Oro lo sono

ormai da tempo».*

*Roma – *Terzo appuntamento precampionato per le Fiamme Oro Rugby, che

venerdì 1 settembre alle 19, al “Pata Stadium”, sfideranno i campioni

d’Italia del Patarò Calvisano.

Quello contro i gialloneri bresciani, sarà il terzo dei quattro test

previsti prima dell’inizio del Campionato 2017-18, che vedrà le Fiamme

esordire in casa, il 23 settembre, contro il Mogliano. Lo staff tecnico

cremisi, dopo la convincente vittoria di sabato scorso nell’amichevole con

il Rovigo allo stadio “Battaglini” e le ottime risposte ricevute dalla

squadra nonostante venisse da un pesante periodo di preparazione sui

carichi fisici, si attende altre importanti indicazioni soprattutto sul

tipo di gioco che verrà adottato durante la stagione e che, a detta di

coach Gianluca Guidi, *«Dovrà adattarsi alle caratteristiche dei tanti

giocatori, tutti di altissima qualità, che abbiamo in rosa quest’anno»*. La

vittoria di Rovigo ha anche dimostrato che il gruppo si sta creando, così

come conferma ancora il coach livornese: «*Uno dei nostri obiettivi è

quello di continuare a crescere come squadra. Quando un gruppo sta bene

insieme, sul campo si vedono i risultati*».

Tra i convocati per la partita di Calvisano, non ci sarà Giocanni Licata:

il numero 8 cremisi esordirà nel XV titolare delle Zebre Rugby che, sabato

1 settembre, debutteranno nella prima giornata del “Guinness Pro14” in

trasferta contro gli Ospreys.

*«**S**iamo contenti che un nostro giocatore possa giocare titolare in

Pro14 – *ha detto il responsabile dell’area tecnica cremisi, Massimo

Mascioletti* – questo significa che anche noi stiamo lavorando bene. Credo

che tutto il movimento debba essere collaborativo nei confronti delle

franchigie e del rugby italiano e le Fiamme Oro lo sono ormai da tempo».*

Esordio previsto nel XV titolare per Cristian Stojan, classe 1999,

proveniente dal settore giovanile cremisi, che grazie alla collaborazione

stretta con l’Anzio Rugby del presidente Flavio Vasoli, potrà scendere in

campo contro i campioni d’Italia vestendo maglia delle Fiamme.

Oltre al giovane Stojan, debutto in cremisi dal primo minuto anche per

l’utility back neozelandese, Chauncy Edwardson.

La probabile formazione

Sepe, Gabbianelli, Quartaroli, Edwardson, Bacchetti, Roden, Martinelli,

Amenta (cap.), Cristiano, Cornelli, Cazzola, Stojan, Iacob, Adriano, Zago

A disposizione: Moriconi, Seno, Di Stefano, Bergamin, Calabrese,

Valcastelli, Di Massimo, Parisotto, De Gaspari, Kudin, Zitelli, Gasparini

*31 agosto 2017*

*Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby *

